Astfel, pe 20 august, în intervalul orar 9:00 - 11:00 va avea loc o grevă de avertisment, iar pe 28 august se va declanșa greva generală.

Ce atribuții are Guvernul interimar

Reamintim că pe data de 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma adoptării unei moțiuni de cenzură în Parlament, pierzând astfel sprijinul majorității parlamentare.

La două luni de la declanșarea crizei politice, România continuă să fie administrată de un Guvern interimar, în timp ce mai multe ministere sunt conduse de miniștri care au preluat și alte portofolii după demisia reprezentanților PSD.

Un guvern interimar are atribuții mult mai limitate. Astfel, premierul interimar și colegii săi nu au dreptul să propună legi noi sau să emită ordonanțe de urgență, limitându-se doar la acele acte administrative care permit funcționarea de zi cu zi a aparatului administrativ până la votarea unui executiv cu puteri depline.

Până în prezent, au existat două încercări de desemnare a unui nou premier. Una soldată cu respingerea Guvernului în Parlament, iar alta retrasă înainte de vot, însă negocierile dintre fostele partide ale coaliției nu au dus la formarea unui nou Executiv.

Ce reclamă sindicaliștii

SANITAS reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială, generate de:

Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, care a exceptat de la reducerea cheltuielilor de personal doar o parte dintre unitățile sanitare publice;

Ordonanța de Urgență nr. 36/2025, care a redus sporurile pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare și zilele de concediu suplimentar;

Legea nr. 141/2025, care a restricționat acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță în funcție de nivelul salariului net;

Proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, considerat profund inechitabil pentru personalul bugetar sanitar, elaborat cu încălcarea procedurii de dialog social;

Politica publică a Guvernului implementată prin Planul Bugetar-Structural pe Termen Mediu (PBSTM) 2025-2031.

SANITAS solicită restabilirea drepturilor salariale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă nr. 1480/11.09.2023, afectate de OUG nr. 7/2026; anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar impuse prin OUG nr. 36/2025; acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță, indiferent de plafonarea introdusă prin Legea nr. 141/2025; iar în privința proiectului legii salarizării - reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzători pentru personalul din sănătate și asistență socială, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale, reintroducerea sporului pentru condiții de muncă, includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare, alinierea salariilor din asistența socială la nivelul sectorului sanitar neclinic.

'Această decizie este consecința directă a lipsei de răspuns și de dialog din partea Guvernului și avertizează asupra consecințelor pe care continuarea acestor politici le va avea asupra sistemului sanitar și asupra celor aproape 100.000 de membri ai Federației', afirmă reprezentanții SANITAS.