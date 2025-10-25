România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei

În noaptea dinspre sâmbătă spre duminică trecem la ora de iarnă. Dăm ceasurile înapoi și ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. În ultimele decenii, mai multe țări din lume au renunțat la schimbarea orei.

În Uniunea Europeană, o astfel de inițiativă abandonată acum câțiva ani ar putea fi reluată.

Corespondent PROTV: „Ora 4 va deveni ora 3 și astfel la noapte vom dormi cu o oră mai mult, în timp ce ziua de mâine va dura 25 de ore. Schimbări vor fi în mersul trenurilor. Cele care se află în cursă vor staționa în gări aproximativ 60 de minute, până la ora de plecare din noul orar. Ora de iarnă se aplică în aproximativ o treime din țările din lume — majoritatea din Europa și Nordul Americii. În trecut, însă, numărul era mai mare, dar între timp unele state au renunțat la ea.

Și la nivelul Uniunii Europene a existat o astfel de discuție. După ce, în 2018, un sondaj realizat de Comisia Europeană, la care au participat aproape 5 milioane de cetățeni UE, a arătat că 84% dintre aceștia au fost în favoarea renunțării la schimbarea orei. Dar procesul s-a blocat după ce țările nu s-au înțeles asupra mai multor detalii, mai ales care oră să fie păstrată — cea de iarnă sau cea de vară.

În urmă cu câteva zile, însă, la Reuniunea miniștrilor energiei din UE, comisarul european pentru energie a anunțat că negocierile ar putea fi reluate, cu sprijinul Comisiei Europene, după ce Spania a cerut acest lucru și a fost susținută de Finlanda și Polonia.

Principalele argumente au fost că economia de energie este minimă dacă schimbăm ora de două ori pe an, în timp ce organismul uman resimte multe efecte negative la nivel fizic și mental — de la oboseală, somnolență și nervozitate până la probleme de concentrare.”

