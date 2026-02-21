Conform sursei citate, dintre aceste persoane 33 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, o persoană a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 93 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel:

* 20 de apeluri pentru Salvamont Municipiul Braşov, * 14 apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov, * 11 apeluri pentru Salvamont Lupeni, * şapte apeluri pentru Salvamont Sinaia, * şase apeluri pentru Salvamont Prahova, * câte cinci apeluri pentru Salvamont Maramureş şi Salvamont Voineasa, * câte patru apeluri pentru Salvamont Alba şi Salvamont Caraş Severin-Muntele Mic, * câte trei apeluri pentru Salvamont Caraş Severin-Semenic şi Salvamont Hunedoara, * câte două apeluri pentru Salvamont Harghita, Salvamont Sibiu şi Salvamont Suceava, * câte un apel pentru Salvamont Bacău, Salvamont Cluj, Salvamont Gorj, Salvamont Neamţ şi Salvamont Parâng.

De asemenea, la Dispeceratul Naţional salvamont s-au mai primit 63 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

