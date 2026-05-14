Cele mai multe nu au fost autorizate de titularii cardurilor, înregistrându-se 26 de tentative de plată, în valoare de 770.000 de lei. Totuşi, el a reuşit să facă patru plăţi, în valoare de 80.000 de lei.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, joi, că poliţiştii şi procurorii DIICOT cercetează un bărbat de 41 de ani, pentru acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori şi operaţiuni ilegale cu dispozitive informatice.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, pe parcursul lunii decembrie 2025, persoana cercetată, administrator al unei unităţi hoteliere, din localitatea Dubova, judeţul Mehedinţi, în repetate rânduri, ar fi utilizat datele mai multor carduri bancare, emise de instituţii financiar-bancare din străinătate (SUA, Argentina, Chile, Germania), în vederea efectuării mai multor plăţi frauduloase care nu ar fi fost autorizate de titularii cardurilor respective, pentru efectuarea unui număr de 4 plăţi reuşite, de 80.000 de lei, şi a 26 de tentative de plată (nereuşite), de 770.000 de lei”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţiştii au făcut patru percheziţii la locuinţele bărbatului şi au descoperit şi ridicat instrumente necesare inscripţionării cardurilor cu bandă magnetică, carduri cu bandă magnetică nescrise, precum şi alte probe.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile.