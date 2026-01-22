”La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis, joi seară, Loteria Română.
Compania precizează, de asemenea, că, la tragerea JOKER s-a câştigat premiul la categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.
De asemenea, compania distribuie, pe reţelele de socializare, biletele câştigătoare la extragerea de joi seară.
Numerele iextrase joi, 22 ianuarie:
Loto 6/49: 34, 43, 20, 21, 14, 13
Noroc: 4 5 3 2 6 5 6
Joker: 35, 40, 44, 12, 7 + 1
Noroc Plus: 4 3 3 4 4 7
Loto 5/40: 7, 12, 36, 16, 40, 33
Super Noroc: 7 5 0 2 4 0