”La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis, joi seară, Loteria Română.

Compania precizează, de asemenea, că, la tragerea JOKER s-a câştigat premiul la categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

De asemenea, compania distribuie, pe reţelele de socializare, biletele câştigătoare la extragerea de joi seară.

Numerele iextrase joi, 22 ianuarie:

Loto 6/49: 34, 43, 20, 21, 14, 13



Noroc: 4 5 3 2 6 5 6

Joker: 35, 40, 44, 12, 7 + 1

Noroc Plus: 4 3 3 4 4 7

Loto 5/40: 7, 12, 36, 16, 40, 33

Super Noroc: 7 5 0 2 4 0

