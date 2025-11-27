Romsilva scoate la vânzare peste 16.000 de brazi de Crăciun. Care sunt prețurile

În sezonul sărbătorilor de iarnă, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin unitățile sale teritoriale, oferă la vânzare un total de 16.415 pomi de Crăciun.

Dintre aceștia, 13.462 sunt din specia brad, iar 2.953 sunt molizi sau alte specii de rășinoase, potrivit comunicatului.

Majoritatea pomilor provin din culturi specializate, din pepinierele silvice ale Romsilva, în timp ce un număr mai mic este recoltat din suprafețele de fond forestier regenerate natural, care necesită lucrări de rarire.

Vânzările către populație se realizează cu prioritate, prin unitățile silvice, iar valorificarea către operatori economici se face doar în limita excedentului.

Prețurile pornesc de la 17 lei pentru un molid cu înălțimea de până în 1,3 metri și ajung până la 39 de lei pentru un brad de 2-3 metri.

Solicitările pentru pomii mai mari de trei metri sunt considerate comenzi speciale, iar prețul va fi aprobat de comitetul director al direcției silvice.

Pomi de Crăciun se pot achiziționa de la sediile ocoalelor silvice din zonele de munte și de deal, unde există pepiniere silvice.

La cerere, se oferă și pomi cu rădăcina protejată sau la ghiveci, care pot fi ulterior replanțați, însă aceasta presupune costuri suplimentare.

În cazul vânzării în piețe sau alte locații, costurile de transport, manipulare și depozitare se adaugă la prețul final.

Romsilva administrează 3,13 milioane hectare de păduri proprietate publică a statului și oferă servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare de păduri în alte forme de proprietate.

Toate pădurile proprietate publică a statului au certificarea managementului forestier în sisteme internaționale.

Regia administrează, de asemenea, 22 de parcuri naționale și naturale, cu o suprafață totală de peste 850.000 hectare, precum și 12 herghelii de stat.

