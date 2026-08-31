Liderii au sosit în Kârgâzstan pentru a participa la summitul SCO, ale cărui evenimente oficiale încep marți, scrie agenția rusă de știri Interfax, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului. La acest summit mai paricipă si premierul Inidiei, Narendra Modi.

Întâlnirea cu Xi Jinping a fost prima dintr-o serie de discuții bilaterale dintre Putin și liderii străini, organizate în marja summitului SCO. Aceasta a avut loc imediat după sosirea liderului rus în Kârgâzstan.

Anterior, Putin și Xi Jinping s-au întâlnit în China la sfârșitul lunii mai, în timpul vizitei oficiale a președintelui rus la Beijing. Se preconizează că cei doi se vor mai întâlni de două ori până la sfârșitul anului.

În cadrul întâlnirii de luni, așa cum a raportat anterior Ushakov, liderii vor discuta chestiuni urgente legate de dezvoltarea în continuare a cooperării bilaterale, precum și „cele mai presante probleme internaționale”. „Ne coordonăm îndeaproape eforturile pe scena internațională cu Republica Populară Chineză și dezvoltăm în mod activ relațiile comerciale și economice”, a subliniat el.

Se preconizează, de asemenea, că Putin și Xi Jinping vor discuta despre proiectul „Puterea Siberiei 2” și despre posibila finalizare a acordurilor referitoare la acesta. Ushakov a menționat că acest subiect va fi abordat și în cadrul Forumului Economic din Est.

„Această chestiune va fi discutată la nivel bilateral. Ea va fi abordată nu numai la Forumul Economic din Est, ci și în cadrul întâlnirii cu liderul chinez, care va avea loc pe 31 august”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

În marja Forumului Economic din Est, a menționat consilierul prezidențial Iuri Ușakov, Putin se va întâlni cu vicepremierul Consiliului de Stat al Chinei, Ding Xuexiang, care prezidează două comisii interguvernamentale – una privind cooperarea în domeniul investițiilor și una privind cooperarea în domeniul energetic. „Așadar, este absolut logic să ne întâlnim și să discutăm despre cooperarea economică bilaterală”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Rusia vrea vize permanente pentru China

Rusia este dispusă să colaboreze pentru a transforma în permanent regimul de călătorie fără viză dintre Rusia și China, dacă Beijingul consideră acest lucru posibil și util, a declarat președintele rus Vladimir Putin.

„Suntem pregătiți să colaborăm pentru a face permanent regimul fără vize, dacă partea chineză îl consideră posibil și util”, a spus Putin în cadrul unei întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping, în marja summitului SCO.

El a menționat că fluxul turistic între cele două țări a crescut „cu 43%” în prima jumătate a anului, datorită regimului fără vize.

Începând cu 15 septembrie 2025, turiștii ruși pot vizita China fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile. Regimul fără vize era inițial prevăzut să dureze până la 14 septembrie 2026. Cu toate acestea, în luna mai, China a decis să prelungească regimul fără vize cu Rusia până la sfârșitul anului 2027, pentru a facilita călătoriile cetățenilor săi.