Liberalul susţine că social-democraţii nu mai au credibilitate să facă promisiuni în domenii precum agricultura, piaţa muncii, sănătatea şi apărarea, întrucât PSD a deţinut ministerele de resort cea mai mare parte a ultimilor zece ani, relatează Agerpres.

"Sorin Grindeanu a prezentat acum o agendă populistă de "10 priorităţi ale României", care acoperă domenii foarte cunoscute PSD, de la agricultură şi piaţa muncii, la sănătate şi apărare. Să amintim PSD că, în ultimii 10 ani, a deţinut Ministerul Agriculturii peste 70% din timp, a deţinut Ministerul Muncii peste 70% din timp, a deţinut Ministerul Sănătăţii peste 70% din timp, a deţinut Ministerul Apărării aproape 65% din timp", a scris Mureşan pe Facebook.

Potrivit liberalului, "PSD nu mai are credibilitate să promită nimic în niciunul dintre aceste domenii".

"Toate problemele pe care le avem în aceste domenii sunt, în primul rând, din vina miniştrilor PSD. Nu mai credem că PSD va face în viitor ce nu a făcut în trecut", a adăugat Siegfried Mureşan.

Cele 10 priorități propuse de PSD

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, că Partidul Social Democrat propune formaţiunilor politice care doresc să contribuie la formarea unei majorităţi parlamentare un acord politic cu 10 priorităţi pentru următorii doi ani.

Potrivit acestuia, priorităţile propuse de PSD pentru "construcţia României" sunt:

⮕dezvoltarea energiei şi valorificarea resurselor naturale;

⮕apărarea românilor prin modernizarea industriei naţionale;

⮕reindustrializarea şi finanţarea producţiei româneşti;

⮕îmbunătăţirea colectării veniturilor înaintea introducerii unor noi taxe;

⮕reforma statului și servicii publice care funcționează;

⮕munca plătită pe măsura productivităţii;

⮕îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi sănătate;

⮕hrană românească, irigaţii şi dezvoltare rurală;

⮕investiţii strategice urmărite transparent;

⮕apărarea interesului naţional apărat în UE şi NATO.

El a menţionat că fiecare euro din programul SAFE trebuie să se reflecte în capacitatea industrială a ţării.

Documentul poate fi consultat integral AICI.