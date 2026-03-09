În cazul zborurilor anulate, companiile aeriene returnează banii.

În această perioadă, mulți dintre românii blocați în Asia și insule cum ar Seyshelle și Mauritius, caută soluții pentru a ajunge acasă. Toate variantele sunt însă costisitoare.

Alexandru Pop, director de vânzări agenție de turism: Absolut toate celalalte conexiuni dinspre Asia spre Europa au devenit supra-încărcate și au crescut și prețurile, e vorba de cerere și ofertă, dacă ești în Maldive într-un hotel de 6 stele garantat e mai scump să rămâi acolo decât să-ți cumperi un bilet de avion chiar și scump spre casă, depinde foarte mult de ce pachet de servicii de călătorie ai contractat.

Soluția mai ieftină

În cazul unor destinații, mutarea la un hotel mai ieftin poate fi o soluție până când prețul biletelor scade ori zborul deja plătit va fi reprogramat.

Emily Burghelea, creator de conținut: Am decis să ne închiriem o casă pe termen lung, pentru că este pentru a 3-a oară când se anulează zborurile, familia este mare, iar biletele de avion pe alte rute în afară de Dubai ar fi costat aproximativ 25 de mii de euro, am ales să rămânem aici să închiriem o casă, e alegerea multor familii numeroase de aici.

De asemenea, specialistii ne recomandă să nu cumpărăm mai multe bilete de avion, pentru că nu toți banii pot fi recuperați.

Ramona Colea, companie de despăgubiri: Sigur am văzut și familii care și-au făcut rezervări pe 3-4 zboruri ca să se asigure că prind măcar una dintre ele, și dacă dintre aceste zboruri 3 operează, nu pot fi recuperate toate aceste sume. Prețul pe biletele unde ei nu s-au aflat la bord nu mai poate fi recuperat, apărând ca fiind folosite.

Corespondent ȘtirileProTV: Turistii își pot recupera banii doar pe biletul de avion anulat. Pot de asemenea să ceară decontarea banilor cheltuiți în aeroport în așteptarea unui zbor, de la firmele de profil. Dacă au plecat în vacanță și au pierdut câteva zile de cazare din cauza amânărilor, își pot recupera banii doar de la agențiile de turism, nu și dacă au plecat pe cont propriu.

În situații de forță majoră nu se pune problema de despagubiri, doar de recuperarea banilor pierduți.