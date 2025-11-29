Românii au luat cu asalt târgurile și pescăriile. Peștele care a ajuns să coste 300 de lei kilogramul

Cu plase și portofelul pregătit de o mare încercare, românii au plecat de dimineață în târguri și pescării. Pentru creștinii ortodocși, postul Crăciunului aduce multe dezlegări la pește, inclusiv în acest weekend.

A fost zi de belșug pentru comercianții care au vândut și sardine mărunte, și somni care bat suta de kilograme.

Carașii și crapii au făcut valuri la târgul de pește din Capitală. Cumpărătorii cu experiență au venit echipați ca pentru pescuit în ploaie.

Familiile care postesc iau masa împreună în acest weekend. Unii îl vor avea la masă pe acest bătrân.

Bărbat: „Un somn de 70-80 de kilograme are undeva la 70-80 de ani.”

Alții s-au pregătit de un borș.

Femeie: „Mai mult vindem crap novac, tacâmuri multe pentru ciorbă!”

Amatorii de pește care nu înghit nici oasele, nici prezența lor, au cheltuit triplu pentru aceleași cantități. Dar fără regrete.

Femeie: „E ziua băiețelului, ne-am străduit. Îl cheamă Andrei, merită.”

Corespondent PROTV: „La noi, vânzările sunt exact pe dos față de clasamentul global, pe care-l conduc tonul, somonul și somnul, în această ordine. Noi ton mâncăm tot timpul anului, dar puțin și la conservă. Somonul trece la categoria lux, pentru că a ajuns la o sută de lei kilogramul de file. Deci îl luăm la ocazii speciale și nu la dezlegări, când oamenii vor să se sature. Iar cu 12 dezlegări în postul Crăciunului, consumul alunecă mai degrabă în zona caras, crap, macrou și hering, ultimele 3 congelate la vremea aceasta.”

În pescăriile mici s-au vândut bine și preparatele. Icre salată, făcute în zori de nea Sandu și crude, la suta de grame, plus instrucțiunile soției.

Femeie: „250 de grame de ulei. Se mixează sau se dă la lingura de lemn. Se pune ulei, apă minerală, lămâie.”

Pofta i-a înfrânt pe cei care au luat „la feliuță” și somon, afumat la rece, cu rumeguș de măr și cireș.

Vânzător: „300 de lei kilogramul.”

