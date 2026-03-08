Asta pentru că în Bulgaria și Ungaria șoferii au putut găsi benzină și motorină cu până la un leu și jumătate mai puțin pe litru. Oamenii spun că e rentabil să bată drumul până acolo câtă vreme pot face economii la un singur plin.

O stație de carburanți din Durankulak, localitate bulgară aflată la nici 10 kilometri de Vama Veche, s-a umplut de mașini cu numere de România. 

Aici, litrul de benzină costă 6,77 lei, iar cel de motorină - 7,39 lei. Asta înseamnă că litrul de carburant ajunge să fie cu un leu și jumătate mai ieftin față Constanța.

Șoferiță: „E o practică, cam toată lumea vine din zona frontierei fiindcă e mult mai ieftin. Acum e cu 1 leu 35 de bani mai ieftin decât în România benzina, la motorină chiar mai mult. Ceea ce ne convine”.

Șoferiță: „Când am plecat din țară și am intrat la bulgari am observat că era 8,25 lei și aici 1,33 euro, deci vedeți o diferență!”

La un plin de 45 de litri, un șofer poate să economisească chiar și 70 de lei. 

Alți români, din vestul țării, preferă să cumpere carburanți din Ungaria. 

De pildă, un șofer a găsit în localitatea Csenger, la 20 de kilometri de Satu Mare, benzină și motorină la prețuri considerabil mai mici decât în țară. „Acum e 7 lei. Dar tot nu-i 8 lei 60, 8 lei 70, eu zic că-i prețu-i bun. La un plin de motorină economisesc 150 de lei, îs bani pentru orișicine! Venim des să alimentăm”, a spus el.

La noi, șoferii sunt cu ochii pe prețuri, care se pot schimba de la o zi la alta.

De exemplu, la această stație de carburanți din București, litrul de benzină obișnuită a rămas pe loc, la 8 lei și 22 de bani, dar cel de motorină a sărit cu 9 bani în trei zile, până la 8 lei și 61 de bani. 

În Capitală, cel mai ieftin sortiment de benzină costă acum 8 lei și 16 bani, iar motorină sub 8,57 de lei litrul nu găsim, potrivit unei platforme specializate de monitorizare a prețurilor.