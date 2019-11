Românii au început să-și rezerve brazii de Crăciuni. Care este cea mai populară specie

Chiar dacă noi încă de bucurăm de o toamnă blândă şi generoasă, prevăzătorii şi-au rezervat deja bradul pentru Crăciun.

ROMSILVA anunţă că va scoate la vânzare aproape 40.000 de pomi, care vor costa între 15 şi 400 de lei. Cei care visează însă, la un brad argintiu, ca în filme, vor da... mult mai mult.

Ocolul Silvic Valea Mare, din judeţul Dâmboviţa, are disponibili pentru vânzare 164 de brazi şi molizi. În funcţie de solicitările pe care le vor avea, angajaţii îi vor tăia sau îi vor aşeza în ghiveci.

Inginer Dorina Neagu, Ocolul Silvic Valea Mare: "Aici, el are 8-9 ani. Vă recomandăm să nu îl lăsăm aşa, să se usuce, să îl luăm cu bal de pământ, să cuprindă toate rădăcinile. Balul de pământ poate fi ori într-o plasă ori direct pus de aici într-un ghiveci mărişor. Şi bineînţeles că vor beneficia de el mulţi ani înainte."

Cei mai mulţi brazi vânduţi de Romsilva provin din judeţele Suceava, Ilfov şi Prahova.

Citește și Despodobitul bradului a devenit în Germania un concurs distractiv

Adina Prodan, purtător de cuvânt Direcţia Silvică Dâmboviţa: "Romsilva are posibilitatea să recolteze 39.258 de pomi de Crăciun, din care 25938 din specia brad şi 13320 din specia molid. Preţurile diferă în funcţie de specie, dimensiuni, condiţii de livrare."

În această pepinieră din Chichiș, judeţul Covasna, 10% dintre pomi au fost rezervaţi încă din vară. Sunt disponibili peste 1000 de brazi argintii.

Daniel Szabo, director vânzări pepinieră: "Acum este un trend spre brazii argintii. Sunt foarte frumoşi, nu sunt pretenţioşi, vin livraţi la ghiveci. Preţurile pentru un brad altoit, de la foarte mic, 30-40 de centimetri înălţime - la 100 de lei, până la 2.000 de lei un exemplar la 2 metri, 2 metri 25."

Cei care aleg să îşi cumpere un brad în ghiveci din această pepinieră vor primi şi o garanie de prindere. Ceea ce înseamnă că iei bradul acasă, îl poţi planta în orice perioadă a anului, iar dacă până la prima înmugurire bradul se usucă, vei primi altul în loc.

Şi cum orice brad are nevoie de podoabe, acest atelier din Cluj seamănă deja cu cel al lui Moş Crăciun. Sute de mii de globuri pictate cu migală pleacă de aici an de an, în toate zările.

Mihaela Turci, manager fabrica de globuri Cluj: "Desenul este tot mai complex ca aşa se cere şi cam 75% mergem pe export."

Reporter: "La cât se vinde un asemenea glob?"

Mihaela Turci: "Între 1 euro şi 6-7 euro. De pildă în America deşi merge pe o piaţă de desfacere directă, multiplul este de ori cinci ori. Acolo ajunge de cinci ori preţul".

E forfotă şi în fabricile de ciocolată. Coşurile cu diverse sortimente sunt cele mai cerute.