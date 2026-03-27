Statele care au primit scrisori sunt: Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Grecia, Spania, Franţa, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos, Portugalia, Polonia, România, Slovenia şi Suedia.

Trimiterea unei scrisori de punere în întârziere reprezintă demararea procedurii de infringement. Termenul limită pentru transpunerea modificărilor era 10 ianuarie 2026.

Directiv ESAP este parte a pachetului legislativ ESAP care facilitează crearea unui mecanism centralizat pentru a oferi informaţii publice uşor accesibile, comparabile şi utilizabile investitorilor şi altor părţi interesate. Pachetul legislativ îmbunătăţeşte vizibilitatea unei companii de către investitori, sporind potenţial sursele de finanţare, în beneficiul firmelor mici de pe pieţele mici de capital, care ar putea atrage mai multă atenţie atât din partea investitorilor din UE cât şi a celor internaţionali.

Pachetul legislativ prevede trei faze de dezvoltare a ESAP, construirea platformei ESAP, adăugându-se gradual mai multe raportări, contribuind la integrarea pieţelor UE de capital, în linie cu obiectivele Uniunii economiilor şi a investiţiilor (SIU).

De asemenea, legislaţia ar urma să faciliteze finanţarea companiilor UE, ar urma să stimuleze creşterea şi crearea de locuri de muncă în blocul comunitar.

ESAP are trei stadii de implementare. Pentru prima fază, statele membre UE trebuiau să transpună Directiva UE 109 din 2004 referitoare la Transparenţă până în 10 iulie 2025. Pentru a doua şi a treia fază, care implica cele 15 Directive UE menţionate anterior, termenul limită era 10 ianuarie 2026.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere către 19 state membre. Acestea au acum la dispoziţie două luni pentru a finaliza transpunerea şi a notifica măsurile lor către Comisie. În absenţa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.