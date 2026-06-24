Comparativ cu anii precedenţi, poziţia UB arată o evoluţie oscilantă. Dacă în 2025 UB se afla în intervalul 801-850, în 2026 a urcat la 761-770, pentru ca pentru 2027 să revină în banda 801-850, păstrând totuşi poziţia de lider naţional şi una dintre cele mai bune performanţe româneşti în ierarhia mondială. Datele indică faptul că performanţa universităţii este susţinută de indicatori concreţi, mai ales în zona de angajabilitate, reputaţie în rândul angajatorilor, cercetare internaţională şi sustenabilitate.

Şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca îşi păstrează locul între cele mai bune instituţii academice din România, dar cu o traiectorie diferită în intervalul analizat. În 2025, UBB era plasată în intervalul 781-790, în 2026 a urcat la 761-770, la egalitate cu Universitatea din Bucureşti, iar în 2027 coboară la 851-900.

Cum arăta harta universitară a României în 2025

Ediţia QS World University Rankings 2025 oferea o imagine mai largă a prezenţei româneşti în topul global. Atunci, România era reprezentată de 13 universităţi, iar Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Babeş-Bolyai se aflau deja în primele poziţii naţionale, cu UB în intervalul 801-850 şi UBB în 781-790.

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi figura în banda 1201-1400, la fel ca Universitatea de Vest din Timişoara, în timp ce Universitatea din Craiova şi Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu se aflau în zona 1401+. Alte instituţii, între care Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi POLITEHNICA Bucureşti, completau lista universităţilor româneşti incluse în clasament, însă toate acestea erau plasate în segmentele inferioare ale ierarhiei.

Ce s-a schimbat în 2026

Ediţia 2026 a adus o evoluţie favorabilă pentru primele două universităţi ale României. Atât Universitatea din Bucureşti, cât şi Universitatea Babeş-Bolyai au urcat în intervalul 761-770, atingând una dintre cele mai bune poziţii ale lor din ultimii ani.

În acelaşi timp, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a înregistrat şi ea o îmbunătăţire, ajungând în banda 1001-1200, ceea ce a marcat o creştere importantă faţă de anul precedent. Universitatea de Vest din Timişoara a rămas stabilă în intervalul 1201-1400, iar celelalte universităţi româneşti au continuat să fie prezente în special în zona 1401+, fără salturi spectaculoase care să schimbe semnificativ ierarhia internă.

2027: mai puţine universităţi româneşti în clasament

În ediţia 2027, tabloul se modifică din nou. Universitatea din Bucureşti revine la intervalul 801-850, dar îşi păstrează primul loc naţional. Universitatea Babeş-Bolyai coboară la 851-900, rămânând însă a doua universitate a României în QS.

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi revine în intervalul 1201-1400, Universitatea de Vest din Timişoara îşi menţine aceeaşi poziţie, iar POLITEHNICA Bucureşti urcă în banda 1201-1400. În schimb, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava şi Universitatea Transilvania din Braşov rămân în zona 1401+, ceea ce confirmă o ierarhie relativ stabilă, dar şi o distanţă mare faţă de primele două instituţii româneşti.

Tot în 2027, România are doar opt universităţi incluse în clasament, faţă de zece în 2026 şi 13 în 2025. Această reducere treptată a prezenţei româneşti în QS sugerează că, deşi câteva universităţi reuşesc să îşi menţină vizibilitatea, sistemul în ansamblu nu reuşeşte încă să transforme performanţele punctuale într-un avans consistent.

Indicatorii care explică poziţia Universităţii din Bucureşti

Poziţia Universităţii din Bucureşti în ediţia 2027 a QS este susţinută de mai mulţi indicatori relevanţi, care arată un profil academic echilibrat. UB se află pe locul 233 la Employment Outcomes, pe locul 465 la Employer Reputation, pe locul 505 la International Research Network, pe locul 520 la Sustainability şi pe locul 609 la Academic Reputation.

Aceste rezultate arată că universitatea are o bună inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, o reputaţie solidă în rândul angajatorilor şi o vizibilitate internaţională relativ bună în zona de cercetare. În termeni practici, asta înseamnă că poziţia sa în clasament nu depinde doar de notorietate, ci şi de performanţe măsurabile în raport cu obiectivele actuale ale universităţilor moderne.

Şi în 2025, UB era prima universitate din România la Employment Outcomes şi Employer Reputation, cu locul 235 la primul indicator şi 462 la al doilea. Faptul că aceste poziţii rămân bune şi în 2027 confirmă o continuitate importantă, chiar dacă scorul global oscilează de la un an la altul.

Poziţia la nivel european

La nivel european, în ediţia QS 2027, Universitatea din Bucureşti se situează pe locul 254, iar Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca pe locul 272, cele două rămânând cele mai bine clasate universităţi din România în ierarhia continentală. În acelaşi clasament, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi apare pe locul 426, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti pe 438, Universitatea de Vest din Timişoara pe 446, Universitatea Transilvania din Braşov pe 476, iar ASE Bucureşti pe 488. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi se află în intervalul 501-510, în timp ce Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea din Oradea, UMFST Târgu Mureş, Universitatea Ovidius din Constanţa şi Universitatea din Craiova sunt plasate în intervalele 551-600 sau 601+, ceea ce confirmă o poziţionare mai degrabă constantă a universităţilor româneşti în a doua parte a clasamentului european.

Cine domină clasamentul mondial

În ierarhia globală QS World University Rankings 2027, primele zece poziţii sunt dominate de universităţi din Statele Unite şi Regatul Unit, cu Massachusetts Institute of Technology pe locul 1, urmat de Imperial College London şi Stanford University, aflate la egalitate pe locul 2, apoi de University of Oxford pe locul 4, Harvard University pe 5, University of Cambridge pe 6, California Institute of Technology pe 7, iar pe locurile 8 şi 9 de ETH Zurich şi University College London, în timp ce National University of Singapore completează top 10.

Cine domină clasamentul european

La nivel european, topul QS 2027 confirmă dominaţia centrelor academice consacrate din Marea Britanie şi Elveţia: University of Oxford conduce clasamentul european şi se află pe locul 4 la nivel mondial, urmată de ETH Zurich, clasată pe locul 8 în lume, şi Imperial College London, aflată pe locul 2 mondial. Pe poziţiile următoare în Europa se regăsesc University College London, pe locul 9 global, şi University of Cambridge, pe locul 6 mondial, iar în primele zece europene mai intră University of Edinburgh, pe locul 34 la nivel mondial, King's College London, pe locul 31, Université PSL, pe locul 24, University of Manchester, pe locul 35, şi EPFL Lausanne, pe locul 17 mondial.