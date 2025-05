România sub ape. Doar una din trei locuințe este asigurată obligatoriu în 2025, deși costă între 150 și 500 de lei pe an

Sub influența factorilor economici precum inflația, modificările legislative și riscurile tot mai frecvente asociate schimbărilor climatice, costurile asigurării au suferit modificări semnificative în 2025.

Polița PAD – o obligație legală pentru toți proprietarii

În România, proprietarii de locuințe au obligația să încheie o poliță de asigurare obligatorie (PAD) care acoperă riscurile de bază, precum cutremurele, inundațiile și alunecările de teren. Această poliță are un cost fix, stabilit prin lege, de 20 euro pe an pentru locuințele din materiale moderne și 10 euro pe an pentru cele construite din materiale tradiționale, cum ar fi lemnul sau chirpiciul.

Pe lângă polița obligatorie, proprietarii pot opta pentru o asigurare facultativă. Aceasta acoperă o gamă mai largă de riscuri, inclusiv incendii, furturi, vandalism și pagube provocate de diverse accidente domestice. Prețurile pentru asigurările facultative variază în funcție de valoarea imobilului, locație și acoperirile suplimentare solicitate. În 2025, costurile medii pentru o astfel de poliță se situează între 150 și 500 de lei anual, în funcție de specificul locuinței și riscurile asumate.

„În total, anul trecut au fost plătite 22,4 milioane lei pentru repararea locuințelor distruse de ape, o sumă aproape de patru ori mai mare decât în 2023. Numărul dosarelor de daună achitate anul trecut a fost de 1.165, în creștere cu 25% față de 2023. Așadar, în fiecare zi a anului trecut, 3 locuințe au fost afectate de inundații, iar valoarea medie a despăgubirilor achitate într-un dosar de daună a depășit 19.200 lei, evidențiind costurile semnificative ale pagubelor pe care le provoacă acest fenomen natural”, se arată într-un comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNASR).

Deși este obligatorie, în România, mai puțin de una din trei familii are locuința asigurată. Și vorbim despre asigurările obligatorii, care acoperă doar pagubele produse din cauze naturale. Numărul celor care au asigurare facultativă este și mai mic. Numai în urma incendiilor, anual, aproape 7.000 de case sunt distruse.

Doar o treime dintre locuințele din România sunt asigurate

În România, la sfârșitul lunii aprilie, doar 2,3 milioane de locuințe, din 7 milioane și jumătate, aveau polița de asigurare obligatorie încheiată. Aceasta acoperă daunele produse de cutremure de pământ, alunecări de teren și inundații din cauze naturale. Pentru pagubele produse de incendii e nevoie de o asigurare facultativă.

Primăriile au atribuții pentru a verifica dacă proprietarii își asigură locuințele. Amenzile prevăzute de lege sunt de la 100, la 500 de lei. Niciun primar nu le-a aplicat, însă, vreodată.

Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, doar în primele 3 luni ale anului, în România au avut loc aproape 2.600 de incendii de locuințe, în care și-au pierdut viețile 78 de oameni și 213 au fost răniți.

Ajutoare guvernamentale pentru persoanele afectate de calamități

În septembrie anul trecut, Guvernul a suplimentat ajutoarele de urgență acordate persoanelor afectate de inundații.

„Familiile și persoanele singure afectate de inundații primesc suplimentar încă 15.000 de lei, pe lângă ajutorul deja acordat în valoare de 10.000 de lei. Executivul a aprobat în ședința de miercuri propunerea de suplimentare inițiată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Ajutorul financiar se va plăti prin mandat poștal și va putea fi utilizat pentru achiziționarea de mobilier de strictă necesitate, obiecte sanitare, materiale de construcții, aparate electrocasnice, precum și combustibil solid și petrolier necesar pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde și a hranei”, a precizat Ministerul Muncii într-un comunicat de presă, în septembrie anul trecut.

„De asemenea, Guvernul a mai aprobat și acordarea de ajutoare de urgență în sumă totală de 1.497.360 lei pentru sprijinirea a 347 familii și persoane singure care sunt în situații de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice severe, accident ori în situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială”, se mai arată în comunicat.

