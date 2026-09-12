Atunci când ne grăbim sau vrem să povestim ceva, pe mulți dintre noi ne salvează mesajele vocale. Pe de altă parte, o cercetare internațională arată că folosim tot mai puține cuvinte.

„Bună, acum am ieșit de la metrou, mă opresc să îmi iau o cafea și ne auzim după aceea” - Acesta este un context în care mesajul vocal este foarte util - atunci când vrem să trimitem un mesaj, dar nu avem timp să tastăm. Un studiu recent arată că 39% dintre români chestionați trimit cel puțin un mesaj vocal pe zi, iar 47% dintre ei spun că, în ultimii ani, mesajele vocale au devenit tot mai lungi, iar unele trec și de 10 minute.

La tineri, tendința este și mai accentuată. 48% au declarat că trimit mesaje vocale mai des decât cele scrise, arată un studiu global OnePoll.

Tânăr: Îl folosesc atunci când caut informații, mai ales pe ChatGPT, folosesc comanda vocală, îmi este mai ușor. sau când conduc, nu mă distrage de la drum și e mult mai safe.

Folosim mai puține cuvinte

Pe de altă parte, o analiză publicată într-o revistă americană de știință, care a vizat peste 2.000 de persoane, din mai multe țări, arată că oamenii rostesc cu aproximativ 300 de cuvinte mai puțin în fiecare zi - Echivalentul a două-trei minute de vorbire - pe măsură ce trec anii.

Alexandru Nicolae, profesor la Facultatea de Litere și cercetător la Institutul de Lingvistică al Academiei Române: Avem un fond lexical mai redus, folosim cantitativ mai puține cuvinte. Vorbim de o sărăcire a vocabularului, pe de altă parte ca frecvență, vorbim mai puțin. În primul rând, timpul pe care îl avem rezervat lecturii se tot diluează. Dacă odată cu apariția cinemaului și a televiziunii din timpul de lectură s-a furat, în prezent avem niște medii și mai competitive. Generațiile tinere pot fi active și inventive lingvistic în alte registre și pe alte canale de comunicare ceea ce înseamnă că avem de a face cu o redistribuire a formelor de comunicare.

Această scădere a cuvintelor rostite de 28% în intervalul 2005–2019 a fost deosebit de pronunțată în rândul lor cu vârsta sub 25 de ani. Aceștia fie transmit mesajul online, fără să aștepte un răspuns ori să dezvolte o conversație, fie folosesc abrevieri și cuvinte mai simple.