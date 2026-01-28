În joc sunt 250 de posturi și un centru uriaș de date care va centraliza informații despre aceste transporturi.

Miercuri, țara noastră și-a susținut candidatura la Bruxelles în Parlamentul European.



Nouă oraşe europene şi-au depus candidatura pentru noua autoritate vamală europeană, printre care şi Bucureştiul. În competiţie, mai sunt Liège, Málaga, Lille, Zagreb, Roma, Haga, Varșovia şi Porto.



Corespondent ȘtirileProTV: "Noua autoritate vamală va fi "centrul de comandă" care ajută țările Uniunii Europene să lucreze împreună când vine vorba de mărfurile care intră și ies din Europa. În prezent, fiecare stat are propriile filtre și propriile evaluări de risc. Agenția ar urma să coordoneze un centru mare de informații, astfel încât să fie identificate mai rapid transporturile cu probleme, cum ar fi produsele contrafăcute sau jucăriile nesigure".



Doar patru dintre țările înscrise au o clădire disponibilă imediat. România spune că poate găzdui agenția la București, într-un imobil din sectorul trei, de pe Bulevardul Theodor Pallady, de aproximativ 8 mii de metri pătraţi.

Clădirea are săli de ședințe moderne, zone securizate, plus o celulă de criză care poate funcționa non stop. Chiria ar fi de peste 110 de mii de euro pe lună, sumă pe care statul român ar acoperi-o timp de 15 ani. La asta se adaugă cheltuielile de întreținere, încă 30 de mii pe lună, dar și amenajarea spațiului - aproape 3 milioane de euro.

Comisia Europeană a evaluat deja dosarul României şi a stabilit că oferta bifează condițiile cerute. Au fost luate în calcul și facilităţi pentru angajaţi: școli, spitale sau infrastructura de transport. Decizia este însă una politică.



Alexandru Năzare, Ministru de Finanţe: "Față de momentul de acum 5 ani când prezentam centrul cyber, ecosistemul educațional, ecosistemul de sănătate, imaginea pe care București o are este mult mai bună, tot ce înseamnă conexiuni pe care Bucureștiul le are. Am încercat să scot în relief acest ecosistem pentru că el este foarte important”.

Politico notează la candidatură României „atmosfera hipster" dintr-un colț al Europei adesea trecut cu vederea și faptul că nimeni nu se aștepta ca ţara noastră să intre în cursă.

Victor Negrescu, Vicepreşedintele Parlamentului European: ”România are șanse mici, din nefericire, pentru a obține această agenție însă cred că putem să facem o figură bună care să permită României pe viitor să obțină într-adevăr o agenție europeană la noi în țară, pentru că suntem una dintre puținele țări care nu are în prezent o agenție la noi în România."



Agenția ar urma să devină funcțională din 2028.



