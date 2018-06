România, pe locul 2 în lume după Japonia la criza de personal. Tot mai multe companii se închid

În timp ce milioane de români au plecat în străinătate, patronii români nu mai au cu cine să lucreze. Patru din cinci îşi găsesc foarte greu angajaţi potriviţi.

Statistica ne plasează pe locul al doilea în lume la criza de personal, după Japonia. În faţa acestei situaţii grele, tot mai multe companii sunt nevoite să pună lacătul pe uşă.

Criza de personal a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii ani, în România. 81% dintre angajatori au probleme să-şi găsească oameni pregătiţi pentru posturile libere, arată un studiu internaţional. Specialiştii i-au spus deficit de talente.

Meseriaşii, inginerii, şoferii şi IT-istii sunt cel mai greu de găsit.

Fenomenul i-a creat mari probleme, de pildă, lui Liviu Rogojinaru, un antreprenor cu afaceri în publicitate şi construcţii. Primul efect văzut de el a fost scăderea calităţii serviciilor pe care le oferă.

Liviu Rogojinaru, angajator: „Dacă cel pe care eu îl pun să facă o instalaţie electrică, sanitară, să pună faianţă, să zugrăvească, este slab calificat, îmi va face o lucrare de slabă calitate. După un an de zile, curg toate ţevile prin bloc. În momentul în care am văzut că se întâmplă lucrul ăsta, am preferat să nu fac, decât să fac prost. Nu mă mai prezint la licitaţii, pentru că nu am cu cine să îmi execut lucrările. Am ajuns să externalizez. Aduc producţia din Italia şi o montez în România. ”

În cazul său, cifra de afaceri este de cinci ori mai mică decât în anii anteriori. Efectele crizei de angajaţi se simt la fel de grav în toată piaţă.

Oana Datki, specialist HR: „Companiile mici şi mijlocii sunt într-o situaţie mult mai neplăcută, pentru că sunt nevoiţi să îşi restrângă activitatea, chiar să închidă şi să se reprofileze. Afacerile care presupun servicii, servicii de curăţenie, de orice fel, până la companiile mai micuţe care faci servicii IT.”

Ca să nu ajungă în situaţia asta, unii angajatori au găsit soluţii inedite. De exemplu, o companie de comerţ online angajează anul ăsta 400 de oameni. Cum?

Iulian Stanciu: „Ne-am dus pe unde sunt programatorii, avem de la conferinţe de specialitate până la... Ne ducem după ei chiar şi în barurile în care se întâlnesc IT-iștii.”

Alţii însă au mărit salariile. Iar în Germania, de exemplu, unele companii oferă vacanţe mai lungi şi program redus de muncă. Dar specialiştii susţin că nu sunt soluţiile potrivite.

Corina Gonteanu, Manpower Group, compania care a realizat studiul: „Dacă deficitul este unul numeric, nu sunt suficienţi, un angajator îşi rezolvă problema oferind un salariu mai mare, dar piaţa în genere nu îşi rezolvă problema. Să abordeze o strategie care nu se bazează numai pe cumpărarea talentelor din piaţă, ci şi pe construirea de talente, să se implice în a forma aceşti oameni.”

Cifrele ne plasează pe locul doi în lume, la deficitul de talente, după Japonia. În timp ce media globală este de aproape două ori mai mică decât în România.

