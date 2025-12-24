România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time

Deși în majoritatea statelor europene posturile part-time sunt tot mai apreciate și văzute ca o soluție pentru suplimentarea veniturilor, la noi astfel de contracte de muncă sunt încă rare.

Potrivit datelor Eurostat, România este aproape de coada clasamentului, fiind depășită doar de Bulgaria. Specialiștii în resurse umane spun că impozitarea similară cu cea a contractelor cu normă întreagă descurajează angajatorii să ofere astfel de slujbe.

În restaurante, hoteluri, cafenele, livrări sau comerț, munca part-time le permite angajatorilor să acopere orele de vârf și să răspundă rapid cererii. Angajații au mai multă flexibilitate și pot combina mai ușor orele de lucru cu studiile sau cu îngrijirea copiilor.

Și, totuși, în țara noastră, contractele part-time sunt folosite limitat, pe o piață a muncii dominată de angajări cu normă întreagă.

Din cei peste 5,7 milioane de salariați, sub 3 la sută au astfel de angajamente.

Leonard Rîzoiu, specialist resurse umane: „Taxarea pe care o impune statul român pentru joburile part-time este echivalentă contractelor cu normă întreagă și descurajează angajatorii să încheie contracte part-time. În România, jobul part-time este văzut ca un job operațional, nicidecum ca un job de carieră. Este o soluție temporară, un job dedicat studenților, ceva de completare. Asta explică ponderea foarte mică.”

Potrivit legislației, angajatorul este obligat să plătească contribuțiile sociale la nivelul salariului minim brut, care în prezent este de 4.050 de lei, indiferent dacă angajatul lucrează doar patru ore pe zi.

Este și motivul pentru care, în unele firme, au fost concediați acei oameni care nu contribuiau în mod direct la rezultatele companiei, cum sunt cei care se ocupă de curățenie.

Legislația vine însă cu câteva excepții pentru elevi și studenți, ucenici, persoane cu dizabilități sau pensionari, astfel încât să fie încurajată angajarea și integrarea pe piața muncii. Oricum, a fost un an greu, iar angajatorii s-au ferit să își mărească echipele.

Sorin Faur, specialist resurse umane: „Piața a fost înghețată, cu puține proiecte de angajări mari. A fost un an slab pe piața de angajări. Anumite proiecte au fost suspendate pe nedrept, din teamă, gândirea asta de tip catastrofic.”

Corespondent Știrile Pro TV: „La nivel european, unul din aproape șase angajați lucrează între 4 și 6 ore pe zi, arată datele Eurostat. Rata salariaților cu contracte part-time variază însă foarte mult de la o țară la alta, iar astfel de locuri de muncă sunt mai puțin căutate în Europa de Est și Balcani, comparativ cu statele din vestul și nordul continentului. România, de exemplu, este pe penultimul loc. Bulgarii au un număr și mai mic de astfel de angajări, rata nu trece de 1,5%, iar în Croația cifrele sunt similare cu cele din țara noastră. În schimb, în Olanda, peste o treime dintre angajați lucrează în sistem part-time. Topul este completat de Germania și Austria, unde trei din zece angajați au astfel de angajamente.”

