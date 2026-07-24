Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) anunţă, vineri, că două documente stabilesc, pentru prima dată la nivel naţional, un cadru unitar pentru traficul de persoane. Una dintre instrucţiuni se adresează serviciilor rezidenţiale pentru copii, iar cealaltă vizează detectarea proactivă în comunitate, cu accent pe copiii din mediul rural şi pe cei aflaţi în situaţii de vulnerabilitate.

„Dincolo de proceduri şi rapoarte, nu trebuie să uităm nicio clipă că în spatele fiecărui caz se află un copil vulnerabil care are nevoie de o prezenţă blândă, de conectare emoţională reală şi de garanţia unei copilării trăite în siguranţă. Prin aceste instrucţiuni se creează un cadru unitar de intervenţie şi ne asigurăm că specialiştii care gestionează în mod direct şi nemijlocit cazurile la nivel local, dispun de instrumentele necesare pentru a recunoaşte imediat vulnerabilităţile şi a interveni prompt”, afirmă Helena Omna Raicu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

Comisarul de poliţie Maria Cristina Stepanescu, directorul ANITP, precizează că datele Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane arată că prevenţia şi detectarea timpurie sunt esenţiale.

„Instrucţiunile pe care le-am elaborat împreună cu ANPDCA, UNICEF România şi Asociaţia eLiberare oferă specialiştilor din teren un instrument concret, aliniat la Mecanismul Naţional de Identificare şi Referire, care le permite să acţioneze înainte ca un copil să devină victimă. Este un pas important în consolidarea arhitecturii naţionale anti-trafic şi în transformarea cooperării interinstituţionale în protecţie reală pentru copiii vulnerabili”, a precizat sursa citată.

Proceduri noi

Noile instrucţiuni oferă profesioniştilor un instrument practic de lucru bazat pe indicatori de risc, întrebări adaptate vârstei copilului şi un mecanism clar de evaluare şi intervenţie. Cele două instrucţiuni vin să sprijine şi să întărească procedurile de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane reglementate prin Mecanismul Naţional de Identificare şi Referire a Victimelor Traficului de Persoane (MNIR).

Printre elementele de noutate introduse, se numără:

• utilizarea unor chestionare standardizate de evaluare a riscului;

• observarea sistematică a indicatorilor comportamentali, emoţionali şi sociali;

• clasificarea nivelului de risc;

• paşi clari de intervenţie pentru fiecare nivel de risc;

• referirea cazurilor către mecanismele naţionale competente atunci când sunt identificate situaţii de risc ridicat.

„Eforturile de prevenire sunt esenţiale pentru combaterea oricăror forme de violenţă împotriva copiilor, în special a traficului de minori, astfel încât fiecare copil să aibă acces la măsuri de protecţie şi sprijin. Instrucţiunile elaborate în parteneriat cu ANPDCA, ANITP şi eLiberare reprezintă un instrument esenţial pentru profesionişti, ajutându-i să identifice din timp semnele de risc şi să acţioneze preventiv, înainte ca un copil să devină victimă. UNICEF susţine consolidarea sistemelor de protecţie a copilului, pentru ca siguranţa fiecărui copil să fie pe deplin asigurată. Prin măsuri de prevenire timpurie şi intervenţie coordonată a instituţiilor, copiii pot fi protejaţi eficient de exploatare şi abuz”, a declarat Anna Riatti, reprezentanta UNICEF în România.

Indicatorii la care trebuie să fim atenți

Cele două instrucţiuni includ zeci de indicatori care pot semnala o posibilă situaţie de trafic sau vulnerabilitate la exploatare. Printre aceştia se numără schimbările bruşte de comportament, izolarea socială, absenteismul şcolar, semnele de traumă, depresia, comportamentele sexualizate neadecvate vârstei, lipsa unui adult de încredere, posesia unor bunuri fără o explicaţie plauzibilă sau alte modificări care, analizate împreună, pot indica existenţa unui risc. Specialiştii sunt sprijiniţi şi prin exemple de întrebări prietenoase, adaptate copiilor, care facilitează comunicarea şi identificarea timpurie a vulnerabilităţilor.

De asemenea, sunt introduse prevederi care pun accent şi pe formarea anuală a profesioniştilor, pe informarea copiilor şi comunităţilor şi pe colaborarea dintre serviciile sociale, sistemul de protecţie a copilului, ANITP, autorităţile locale şi organizaţiile neguvernamentale, pentru o intervenţie coordonată şi eficientă.

„Traficul de copii nu începe în momentul exploatării. Începe cu vulnerabilităţi care, de prea multe ori, rămân neobservate. Aceste instrucţiuni schimbă paradigma dintr-o intervenţie reactivă într-una preventivă, oferindu-le profesioniştilor instrumente concrete pentru a identifica riscul înainte ca un copil să devină victimă. Suntem recunoscători că ne-am putut reuni în jurul aceleiaşi mese instituţii publice, organizaţii internaţionale, organizaţii neguvernamentale şi experţi pentru a construi împreună un instrument care răspunde unei nevoi reale din practică. Credem că cele mai importante schimbări apar atunci când expertiza şi responsabilitatea sunt împărtăşite, iar acest parteneriat demonstrează că o colaborare autentică poate conduce la schimbări sistemice cu impact direct asupra siguranţei copiilor.” afirmă Loredana Urzică-Mirea, director executiv, Asociaţia eLiberare.

Instrucţiunile reprezintă rezultatul colaborării dintre experţi din cadrul ANPDCA, ANITP, UNICEF în România şi Asociaţia eLiberare şi au fost dezvoltate pentru a răspunde unei nevoi identificate în practică, şi anume existenţa unor repere unitare prin care profesioniştii să poată recunoaşte din timp situaţiile de risc şi să acţioneze înainte ca un copil să devină victimă a traficului de persoane.

Ele vor fi implementate la nivel naţional şi vor contribui la consolidarea capacităţii sistemului de protecţie a copilului de a identifica timpuriu vulnerabilităţile, de a coordona intervenţia instituţională şi de a oferi copiilor sprijin înainte ca exploatarea să se producă.