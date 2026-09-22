Motivul pentru care trebuie să facă o achiziție atât de mare este simplu: în Eagle, un oraș cu mai puțin de o sută de locuitori, iarna face drumurile impracticabile, iar familia trebuie să se descurce timp de șase luni fără să poată ajunge la un supermarket, potrivit Il Messagero.

Proviziile

În coș ajung în special alimente care pot fi păstrate pentru o perioadă lungă de timp: carne, unt, brânză și alte produse esențiale.

Organizarea cantităților necesită însă multă precizie. De-a lungul anilor, Olivia a învățat să facă estimări tot mai exacte privind consumul familiei.

„Anul trecut am rămas fără unt, dar anul acesta plănuiesc să cumpăr o cantitate dublă”, spune ea.

Pentru a evita să rămână fără provizii, Olivia ține evidența tuturor produselor într-un tabel Excel.

„De exemplu, cumpăr opt recipiente mari de smântână și aloc câte unul pentru fiecare lună, plus unul de rezervă pentru gătit în perioada sărbătorilor. Fac același lucru cu brânza, untul și așa mai departe. Încerc să stabilesc cât putem folosi în fiecare lună și fac tot posibilul să respect planul”, explică ea.

Avionul poștal

Dacă unele produse se termină, familia nu este complet izolată. De luni până vineri, un avion poștal poate aduce lucrurile de care au nevoie.

Problema este însă costul: transportul este calculat în funcție de greutate și poate deveni foarte scump.

„Merită să aducem totul înainte ca drumul să se închidă, astfel economisim costul transportului cu avionul, dar sunt recunoscătoare că avem această opțiune atunci când rămânem fără ceva. Și prețurile pot deveni foarte mari”, explică Olivia.

Grădina familiei

O parte importantă din provizii este produsă chiar de familie. Olivia cultivă cartofi, salată, napi și varză, iar iarna folosește un sistem hidroponic pentru a continua să producă salată.

Vânătoarea de caribu continuă și în lunile reci. O mare parte din mâncare este apoi pregătită acasă.

„Unul dintre cele mai bune lucruri atunci când facem aproape totul singuri este că, dacă rămânem fără ceva sau ni se face poftă de ceva, de obicei putem să îl preparăm destul de ușor”, spune ea.

Iarna în Eagle

La prima vedere, traiul timp de mai multe luni cu drumul închis poate părea o formă de izolare. Pentru Olivia, însă, realitatea este foarte diferită.

„Cei care nu cunosc acest tip de viață ar putea crede că șase luni fără acces rutier ne fac să ne simțim închiși, izolați. Dar tocmai atunci Alaska se deschide pentru noi.”

În timpul iernii, mica comunitate din Eagle își continuă viața și activitățile. Școala rămâne deschisă, familiile petrec timp împreună și sunt organizate seri de jocuri, petreceri cu sănii și alte activități de grup.

Condițiile sunt departe de a fi ușoare: temperaturile pot coborî mult sub zero grade, iar soarele poate practic să dispară timp de luni întregi.

Tocmai din acest motiv, explică Olivia, sentimentul de comunitate devine și mai important.

„Iernile noastre sunt incredibil de dure, cu temperaturi sub zero grade și luni întregi fără să vedem soarele, așa că să fim împreună și să petrecem timp cu ceilalți este o necesitate. Pot spune cu siguranță că facem chiar mai multe lucruri împreună ca comunitate atunci când drumul se închide”, a mai spus femeia.