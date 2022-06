România, în topul țărilor cu cea mai bună mâncare din lume. Singurele trei țări care ne intrec

Lista din iunie 2022 i-a adus țării noastre locul patru, după ce fiecare țară a fost votată pe baza a celor mai bune 30 mâncăruri și băuturi tradiționale.

„Utilizatorii online din întreaga lume ai TasteAtlas i-au adus României un loc de cinste în topul gastronomiei mondiale! Produsele noastre tradiționale au fost intens apreciate, motiv pentru care ne-am clasat pe locul patru,” a scris Ministerul Antreprenoriatului și Turismului pe Facebook.

„Din cele peste 30 de produse evaluate, s-au remarcat în categoria preparatelor culinare cozonacul, borșul și pasca, iar în ceea ce privește băuturile, utilizatorii au preferat Feteasca Neagră, Regală și Albă,” a mai spus Ministerul, adăugând: „Topul ne dovedește încă o dată că aceste arome, atât de cunoscute pentru noi, reprezintă adevărate experiențe gastronomice pentru străini!”

Utilizatorii Twitter nu au întârziat să reacționeze în urma publicării topului.

„Hei, sunt curios despre România, care a ieșit pe locul patru. Îmi poate spune cineva despre gastronomia românească?,” a întrebat utilizatorul @ClimateChangeS7.

Pe locul întâi în topul celei mai bune mâncări din lume s-a clasat Italia, urmată de Grecia și Spania.

Polonia, Bulgaria și Turcia s-au clasat pe locurile 15, 16 și 17.

