România este pe locul trei în Europa la cei mai mulți pompieri recrutați. Servanții au început să meargă la intervenții

În 2021, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a scos la concurs peste 1.500 de posturi, în toată ţara. Iar acum, servanţii, care au trecut deja de perioada de formare, au început să meargă la intervenţii.

La Iaşi, 72 de tineri au trecut testele şi au fost recrutaţi. Printre ei se numără şi Silviu, care, la 19 ani, şi-a văzut împlinit visul de a deveni pompier.

Silviu Mititelu, pompier militar: „Prima intervenție a fost o casă. E o satisfacție foarte mare când știi că te-ai dus acolo și ai ajutat o familie. Am vrut de mic o carieră militară."

Perioada de pregătire a durat trei luni. Pe lângă salvarea celor aflaţi în pericol, pompierii începători au învăţat şi să aibă grijă unul de celălalt, în misiune.

Sebastian Piseru, pompier militar: „Am ajuns la locul intervenției, era destul de grav și am ascultat de comandantul de echipaj și i-am ajutat pe cei mai vechi, le-am dat o mână de ajutor. Eu am fost mulţumit că am putut salva tot ce s-a mai putut."

Nevoia de salvatori era mare, pentru că mulți s-au pensionat, iar numărul intervenţiilor a crescut.

Adrian Nisioi: „Băieții și-au dat interesul încă din prima zi. Aveam o lipsă de personal destul de gravă. Eram foarte puțini servanți care încadram autospecialele, iar acum, venind încă doi băieți în plus, practic ne ușurează munca și devine și mai sigură pentru noi."

Georgică Onofreiasa: „Acum, acești militari, soldați profesioniști, încadrează echipajele și merg la fiecare intervenție. Să își depășească ușor problemele exterioare pentru a face faţă nevoilor actuale în sprijinul cetăţenilor."

Pentru a acoperi deficitul de personal, anul acesta, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a scos la concurs alte 1.800 de posturi.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 15-08-2022 08:42