Sute de pompieri se luptă cu o „tornadă de foc”. Imaginile, descrise drept „extraordinare”. VIDEO

Incendiul, care a fost poreclit „Sam”, se întinde pe 60 de hectare, potrivit ultimelor informații furnizate de pompierii din Los Angeles (L.A. County Fire Department).

Flăcările izbucnite miercuri în Statele Unite au fost descrise de publicația americană Newsweek ca fiind „o tornadă de foc”, iar imaginile au fost catalogate drept „extraordinare”.

**UPDATE**

Thanks to ground crews and an aggressive attack by air resources, the #SamFire is being held at 150 acres. #LACoFD 2nd alarm resources and 1st alarm resources from @Angeles_NF are still on scene continuing the fire fight. pic.twitter.com/Uq3dKlhJPm