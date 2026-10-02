În fața acestei tendințe, comercianții și producătorii pun la vânzare numeroase sortimente bogate în minerale. Totuși, nutriționiștii avertizează că acest mod de a mânca, teoretic sănătos, nu este întotdeauna benefic pentru organism.

Femeie: „Să aibă mai multă proteină, în mod deosebit, mai puțin zahăr sau chiar deloc. Și la grăsimi mai puține.”

Astfel de dorințe ale consumatorilor nu au rămas fără ecou. În ultimii ani, comercianții au început să răspundă cu tot mai multe variante de alimente îmbogățite cu proteine, fibre, vitamine și minerale. Cum sunt specialitățile de paste cu linte, integrale, cu adaos de proteine, dar și cele de orez roșu, integral sau brun.

Vlad Barbu, managerul de retail al unei companii de cercetare de piață: „Atât retailerii prin marcă privată, cât și producătorii au inovat foarte mult. Au apărut segmente noi, cum ar fi lactatele bogate în proteine, de exemplu. Se experimentează și cu orez, sunt alternative la orez care au apărut în ultima perioadă. Ele vin în completarea acestei nevoi, de a obține o masă consistentă.”

Comercianții oferă produse îmbogățite

Așa s-a ajuns ca alimentele să fie semnalizate suplimentar pe etichetă prin mai bine de 350 de simboluri diferite. Fără zahăr, bogat în proteine, cu extra fibre, fără coloranți, cu mai puține grăsimi sunt doar câteva dintre ele.

Aici, de exemplu, avem 36 de grame de grăsimi, dintre care 29 de grame sunt grăsimi saturate, pe suta de grame de produs. Este foarte mult. Iar în cazul acestor biscuiți digestivi, 69 de grame pe suta de grame de produs, de carbohidrați.

Corespondent PROTV: „Mai bine de jumătate din românii chestionați au spus că își doresc și caută în mod activ produse fără zahăr sau cu un conținut foarte scăzut de zahăr. Doar că medicii nutriționiști ne atrag atenția că aceste variante nu sunt neapărat mai sănătoase, iar în unele cazuri zahărul este înlocuit cu o cantitate mare de grăsimi.”

Șerban Damian, nutriționist: „Capcana este să ne luăm după afirmații care țin mai mult de marketing. Nu contează faptul că are niște proteine adăugate sau că are niște calciu adăugat dacă până la urmă produsul respectiv nu este unul care trebuie să fie consumat frecvent. Nu înseamnă neapărat că ne omoară, dar consumul frecvent în detrimentul altor alimente mult mai puțin procesate ne poate afecta pe termen lung sănătatea.”

Potrivit unui studiu NielsenIQ, o companie de cercetare de piață specializată în retail, în prima jumătate a acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025, au crescut vânzările de înlocuitori de zahăr, nuci, orezul cu varietățile integrale și bogate în fibre, dar și lactatele, inclusiv cele cu extra proteine.