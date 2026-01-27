„În urma fenomenului îngheţ – dezgheţ, înregistrat în ultimele zile, există riscul major de căderi de pietre şi blocuri de stâncă de pe versanţi, pe mai multe sectoare de drum montan şi de defileu”, informează, marţi, CNAIR.



Potrivit sursei citate, alternanţa temperaturilor sub şi peste 0°C favorizează infiltrarea apei în fisurile rocilor.



„Prin îngheţ, apa îşi măreşte volumul, iar la dezgheţ determină fisurarea şi desprinderea materialului din versant, care poate ajunge pe partea carosabilă fără semne prealabile”, explică sursa citată.

Recomandări pentru șoferi

Drumarii le recomandă şoferilor să reducă viteza în zonele semnalizate cu risc, să păstreze o distanţă de siguranţă, să evite oprirea sau staţionarea la baza versanţilor şi să respecte semnalizarea rutieră şi indicaţiile echipelor din teren.



„Echipele DRDP Craiova monitorizează permanent zonele cu risc şi intervin ori de câte ori situaţia o impune, pentru menţinerea siguranţei circulaţiei”, mai arată sursa citată.

