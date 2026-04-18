"La data de 18 aprilie, în jurul orei 16:15, Poliţia Municipiului Sebeş a fost sesizată de către o femeie, în vârstă de 73 de ani, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că fiul ei s-ar fi tăiat cu drujba. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Sebeş, în timp ce se afla într-o anexă a locuinţei, s-ar fi tăiat cu o drujbă, provocându-şi leziuni incompatibile cu viaţa", se menţionează într-un comunicat transmis, AGERPRES, de IPJ Alba.

Trupul neînsufleţit va fi transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt continuate pentru ucidere din culpă.