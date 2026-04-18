Peste 350.000 de lire sterline este valoarea estimată a acestei veste de salvare purtată de Laura Mabel Francatelli, o pasageră de la clasa întâi, care a supraviețuit tragediei din 1912.

Francatelli, secretara unei creatoare de modă, Lucy Duff Gordon, a călătorit pe Titanic spre America alături de designer și de soțul acesteia.

Cei trei au supraviețuit scufundării, urcând în prima barcă de salvare lansată la apă.

Vesta bej realizată din pânză cu 12 buzunare umplute cu plută are curele laterale și suport pentru umeri.

Licitația include și alte obiecte de pe vasul Titanic.