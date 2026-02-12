Primarul Sectorului 3 a contestat joi, la Tribunalul București, măsura controlului judiciar dispusă de procurorii DNA, dar și cea a interdicției de a-și exercita funcția pe perioada anchetei. Pe holurile instanței, Negoiță a acceptat o provocare a activistului Marian „Ceaușescu” și a făcut un test rapid antidrog, de salivă. Acesta a ieșit pozitiv, iar Negoiță a mers la INML pentru analize de sânge, ca să demonstreze că nu a consumat droguri.

„Am acceptat provocarea să fac un test, înțeleg că acele teste sunt neomologate și că dau multe erori, iar pentru a nu lăsa niciun fel de loc de interpretare am mers la INML. Am mers la INML, am lăsat probe și aștept cu mult interes rezultatul, dar vă asigur că nu are cum să fie nimic, pentru că n-am folosit niciodată substanțe interzise” a declarat Robert Negoiță pentru Știrile ProTV.

Rezultatele sunt așteptate în câteva zile, a precizat Negoiță, care a explicat că a acceptat provocarea lui Marian Ceaușescu pentru a nu la exista „semne de întrebare”:

„Mie mi s-au prelevat probe și în trafic de către Poliția Română și mi-a ieșit negativ pe toate substanțele....Nu-i ca și când am acceptat, dar în trafic e obligatoriu să te supui acestor teste. Nu, n-am folosit niciodată și nu, este exclus (un rezultat pozitiv la consumul de substanțe interzise, n.r.).