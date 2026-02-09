Negoiță nu a petrecut mult timp la secția de poliție și a refuzat să facă declarații jurnaliștilor prezenți. El le-a cerut acestora să nu îl filmeze, motivând că urmează un tratament pentru față.

Edilul a fost plasat sub control judiciar pe 5 februarie, de către procurorii anticorupție, fiind obligat la plata unei cauțiuni de 800.000 de lei. Totodată, i-a fost impusă interdicția de a-și exercita funcția de primar.

Robert Negoiță a fost audiat în aceeași zi, timp de aproape șase ore, la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție. Procurorii anticorupție au efectuat percheziții în 11 locații din municipiul București și județul Ilfov, inclusiv la sediul Primăriei Sectorului 3, într-un dosar ce vizează fapte de abuz în serviciu legate de lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi, care ar fi fost realizate fără documente legale.

Potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție, procurorii din cadrul DNA - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2017-2025, a unor infracțiuni asimilate celor de corupție.

Faptele ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici, și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, care ar fi fost realizate fără documente legale. 'În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile ori punctele de lucru ale unor societăți comerciale', a transmis DNA.

Au avut loc descinderi atât la sediul Primăriei Sectorului 3, cât și la locuința primarului Robert Negoiță.În dosar este investigată modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 ar fi construit, din bani publici, un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului, Ionuț Negoiță, care dezvoltă un proiect imobiliar în acea zonă.Ancheta a fost declanșată în urma unei investigații jurnalistice realizate anul trecut de publicația Recorder.

Potrivit jurnaliștilor, Robert Negoiță ar fi folosit resursele Primăriei pentru a construi o șosea pe terenul privat deținut de fratele său, 'așternându-i' un covor de asfalt chiar în zona în care acesta urma să ridice mai multe blocuri și un centru comercial.

Este vorba despre un drum de aproximativ un kilometru, construit în spatele Halei Laminor, care permite accesul în zona în care companiile lui Ionuț Negoiță intenționează să dezvolte complexul imobiliar HILS Republica, situat în apropierea stației de metrou cu același nume.

După percheziții, Robert Negoiță a organizat o conferință de presă la sediul Primăriei Sectorului 3, în cadrul căreia a susținut că nu i-a construit nimic fratelui său din bani publici.

Totuși, edilul a admis că, în cazul realizării unui drum pe o proprietate privată, 'varianta legală era să facem mai întâi documentația de urbanism, exproprierea și abia apoi construcția'.

De asemenea, el a acuzat Primăria Generală că, din cauza acesteia, nu a putut parcurge toate etapele legale necesare exproprierii terenului pe care a fost construit drumul.