Rezervări online la porcul de Crăciun. Motivul pentru care unii i-au comandat din vară

Mai sunt două luni până la Ignat, dar cei care poftesc la carne de porc de țară au pus, deja, din timp, ochii pe godacul care va sta pe masa de Crăciun.

Și nu e lucru ușor, fiindcă anul ăsta, porcii sunt mai puțini, după ce pesta porcină a făcut ravagii în țară, așa că prețul lor va fi cu circa 20-30 la sută mai mare.

Oamenii încearcă să economisească punând ochii pe un porc mai mic, însă nu vor să renunțe cu niciun chip la preparatele din carnea gustoasă de porc făcute acasă.

O femeie are 19 porci de vânzare în gospodăria ei din Argeș.

Anul trecut, pe vremea asta, toți erau arvuniți, dar acum a evitat să ia bani în avans, de teama pestei porcine.

Ionela Manea, crescător porci: „Ne sună, avem clienții noștri an de an, care vin și iau de la noi că le place ce avem. Marfa,anul asta, sperăm să fie 12 lei kilogramul, fiind cu pesta asta porcină, lumea nu mai crește. Și am spus să ridicăm și noi un pic prețul, că e muncă multă la ei."

Citește și Un nou focar de pestă porcină, în apropiere de Budapesta

Cumpărătorii sunt marea majoritate de la oraș, dar și din localitate.

Și un alt crescător are porci frumoși, de toate rasele, pe care îi vinde și pe platformele online.

Relu Linte, crescător porci: „Avem și porci arvuniți. Așteptăm clienții în continuare.”



Reporter: „Demult i-au arvunit?”



Relu Linte: „De vreo lună de zile, o lună și ceva."

Iar clienții nu lipsesc. Cei care s-au mutat la oraș nu renunță la porcul crescut în bătătură.

Cumpărător: „Arvunim de la țară, de undeva, 10 lei. L-am luat anul trecut, acum."

În județul Prahova, kilogramul de carne de porc în viu costă 10 lei, însă spun gospodarii, la Crăciun prețul va fi mai mare, 12 lei sau chiar mai mult. Trebuie să fii însă tare norocos să găsești ceva acum, pentru că sunt puțini cei care mai au acum în bătătură godaci de vânzare.

Pesta porcină, spun localnicii, a dus la tăierea în masă a animalelor.

Femeie: „Să te trezești cu porcul de 200 de kilograme că vine că îl ia și îl aruncă în foc, nu e bine."

Femeie: „Am crescut și câte doi, dar acum punem bănuț pe bănuț, mergem în supermarket cu toate."

În acest moment, 29 de județe din toată țara sunt afectate, zone mai mici sau mai mari. Potrivit ANSVSA, cele mai afectate sunt județele Giurgiu, Teleorman și Olt, cu peste 1000 de focare depistate în gospodăriile populației, exploatații comerciale și la mistreți.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!