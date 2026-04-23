Totul s-a întâmplat în apartamentul femeii, care - după ce ar fi băut - ar fi devenit violentă. Bărbatul le-ar fi spus anchetatorilor că s-a apărat cu cârjele.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Îmbrăcat în pijama şi sprijinindu-se în cârje, Jurgen Heinz a ieşit de la audieri vizibil marcat. Pe corp avea mai multe răni despre care a susținut că au fost făcute de tânăra cu care avea o relație. Deși le-a mărturisit anchetatorilor că e convins că el i-a luat viaţa femeii, procurorii l-au lăsat să plece.

Corespondent PROTV: „Poliţiştii au fost alertaţi prin apel la 112 la ora 3 dimineaţa de vecinii celor doi. Chiar cetăţeanul german i-a rugat să-l ajute pentru că s-a certat cu iubita, iar aceasta s-a prabușit în casă fără suflare".

Un echipaj de prim ajutor a ajuns acolo şi a încercat să o resusciteze pe tânără. Fără succes însă.

Reporter: Polițiști, criminaliști, aţi văzut?

Vecină: „Unii spuneau că ar fi fost, da, multe persoane spuneau că ar fi fost în jur de 5-6 dimineaţa”

Procurorii au găsit în apartamentul ei probe care îi fac să creadă că aceasta nu ar fi consumat doar alcool, ci şi droguri, şi vor să ştie dacă nu cumva moartea ei a fost provocată de aceste substanţe şi nu de octogenarul german.

Trupul femeii a fost preluat de medicii legişti care urmează să stabilească exact cauza decesului.

Fost profesor de meserie, Jurgen Heinz ar fi declarat că a cunoscut-o pe Valentina în urmă cu 10 ani în Germania şi că de atunci o întreţine cu bani plătindu-i toate cheltuielile.

La finalul audierilor procurorii l-au predat în grija ambasadei germane întrucât bătrânul a declarat că nu are unde locui şi nici bani de hotel.