Își vor adapta meniul în funcție de ce se cere mai des, vor face concedieri, dacă este cazul, sau, după modelul mediteranean, ar putea închide localul câteva ore după prânz.

Turistă din Spania: „Suntem obișnuiți așa, deoarece angajații lucrează în două ture, așa că trebuie să se odihnească. Acest obicei începe deja să se internaționalizeze puțin.”

Modelul spaniol ar putea fi împrumutat și de proprietarii de restaurante din România. Scăderea consumului și creșterea costurilor îi determină să regândească programul de funcționare.

Corespondent Știrile ProTV: „Este ora două după-amiaza, într-o zi din timpul săptămânii, iar terasele din Centrul Vechi sunt destul de liniștite. Pe alocuri, doar câțiva turiști mai ocupă mesele. Dacă am fi fost în Spania, peste doar câteva ore multe restaurante s-ar pregăti să închidă pentru siestă. La noi nu există încă această tradiție, însă tot mai multe localuri iau în calcul să împrumute acest obicei sau chiar să își închidă porțile una-două zile pe săptămână.”

Radu Tănase, director executiv HORA: „Industria începe să devină matură și să se educe în același timp. Avem acest aspect și, normal, partea economică. Normal că, pe acea perioadă de ținut restaurantul închis, din punct de vedere economic nu mai folosește energie pentru a-l răci sau a-l încălzi și așa mai departe, pentru utilaje.”

În București există deja astfel de exemple. Părerile clienților sunt împărțite.

Turist străin: „Mi-ar plăcea să fie deschis toată ziua.”

Tânără: „La noi se mănâncă ciorbă de dimineața până seara, dar cred că ne-ar plăcea și ideea de siestă.”

Există și alte soluții. Într-un bar din Capitală lucrează mai puțini angajați, iar clienții își comandă și își ridică singuri băuturile. Astfel, costurile sunt mai mici, iar prețurile pot rămâne decente.

Adrian, managerul unui bar: „Acest aspect a contat, mai puțini angajați, atunci putem și noi să ținem prețurile puțin mai jos. Există și o lipsă de personal în domeniul acesta, dar încercăm să le echilibrăm. Deschidem la ora 3.”

Dincolo de toate aceste artificii, restaurantele au tot mai puțini clienți. Conform unui studiu realizat de Hospitality Culture Institute pe 822 de persoane, 50% dintre respondenți au mărturisit că ies mai rar în oraș pentru a lua masa.