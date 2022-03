Refugiații ucraineni au început să primească permise de protecție temporară. Oamenii pot să-și găsească locuri de muncă

StirilePROTV

Serviciile de Imigrări din România au început să elibereze primele permise de protecție temporară pentru persoanele refugiate din Ucraina.

Documentele sunt date la cerere, pe loc, și sunt valabile un an. Cu ajutorul acestora, ucrainenii vor putea să își găsească legal un loc de muncă și să își înscrie copiii la școală sau grădiniță.

Yana a fugit pe 15 martie din Nicolaev, cu cei patru copii, cu vârste cuprinse între 15 ani și 8 luni. Soțul este în continuare acolo. Din casa lor a rămas doar jumătate, după bombardamente. Femeia se află acum la Galați și și-a găsit, deja, un loc de muncă. Tocmai de aceea are nevoie de un permis de protecție temporară.

Yana, refugiată din Ucraina: ”Am patru copii. Trebuie să îi dau la școală, la grădiniță. În Nicolaev am lucrat ca bucătar și aici am găsit deja unde să lucrez tot ca bucătar, la un fast-food".

Tot din regiunea Nicolaev a ajuns la Galați și Aliona, însoțită de fetița ei.

Citește și Refugiații cu afecțiuni oncologice vor primi asistență medicală în spitalele de la noi

Aliona, refugiată din Ucraina: "Trebuie să muncesc aici. Am o fiică bolnavă care are nevoie de ajutor medical. Am studii pedagogice și am lucrat ca administrator de birou".

Pentru a intra în posesia permisului de protecție temporară, cetățenii ucraineni trebuie să prezinte doar actul pe baza căruia li s-a permis intrarea în România. Procedura nu durează mai mult de 15 minute, iar documentul obținut le oferă numeroase avantaje.

Comisar Ciprian Șimu, șef serviciu Serviciul pentru Imigrări Galați: "Accesul la educație, la activități lucrative pentru a beneficia de permis de ședere în scop de muncă, acces la tratamentul medical în unitățile specializate, precum și șederea legală pe teritoriul României, după trecerea celor 90 de zile care le-au fost acordate la intrarea pe teritoriul României".

Permisul este valabil un an, cu posibilitatea prelungirii pentru alte șase luni de zile.