Pentru a impulsiona vânzările, clienții sunt încurajați să cumpere în rate.

În încercarea de a atrage cât mai mulți cumpărători, magazinele au început deja campaniile de oferte.

Iar lista produselor vândute la promoție de Black Friday este tot mai lungă. De la telefoane, televizoare și electrocasnice, până la haine și produse de înfrumusețare.

Mai ales că românii au fost mai precauți cu banii și au renunțat sau au amânat cumpărăturile care nu erau urgente.

Raul Filip, director general adjunct: „Da, anul acesta am simțit mai mult decât altădată o mai mare atenție a clienților pentru investiții, care se vede atât în perioada de documentare a achiziției și de alegere a produsului, cât și în timpul petrecut în magazine cu consultanții de vânzări pentru a alege cea mai bună soluție, precum și în atenția acordată calității serviciilor.”

Pentru cei care nu își permit să achite integral, comercianții vin cu soluții de finanțare și creditare pe o perioadă de până la cinci ani.

Edvin Abdulachim, director comercial al unui magazin de electrocasnice: „Sunt mai multe variante de creditare: creditare direct în magazin, cu buletinul, cum se zice, cum se știe, cardurile de credit ale băncilor partenere, dar acolo este nevoie ca proprietarul, posesorul să aibă deja un card al unei bănci, sau cardul de credit care se poate face direct în magazin, cu 12 rate fără dobândă.”

Cum oamenii nu au mai cumpărat fără măsură haine, încălțăminte și cosmetice, comercianții din industria modei încearcă să recupereze pe ultima sută de metri și fac reduceri la peste un milion de produse.

Andrei Chirilă, retailer online de haine: „Oamenii așteaptă Black Friday. În principiu, este clar cea mai mare campanie din timpul anului. Este o campanie cu tradiție. Vor fi disponibile mai multe variante de plată în rate. Va depinde de la client la client. Fiecare client va trece printr-un proces de aprobare și va beneficia de o limită de creditare în funcție de mai mulți parametri individuali.”

Specialiștii ne recomandă să stabilim din timp un buget și să facem o listă cu produsele de care avem cu adevărat nevoie, pentru a evita cumpărăturile impulsive. Atenție și la site-urile necunoscute, care pot copia identitatea unor magazine și pot promova reduceri mari pentru a atrage victime.