Record sumbru de infectări și decese. Pacienții sunt disperați când ajung la spital: „faceţi ceva, că am copii de crescut”

Record sumbru al valului 4 al pandemiei, care îngenunchează România! Numărul deceselor provocate de Covid a ajuns la 574, după cum arată ultima raportare a autorităţilor.

Incidența cazurilor în Capitală este de 16,44 la mia de locuitori, iar în ultimele 24 de ore peste 18.000 de români au aflat că sunt infectaţi cu Sars-COV-2.

19 luni au trecut de când epidemia COVID-19 a lovit România şi în urmă cu 1 an şi 7 luni, intram în stare de urgenţă, la jumătatea lunii martie 2020.

Marți, înregistrăm cel mai negru bilanţ. Grupul pentru Comunicare Strategică a anunţat:

-18.863 de noi infectări în 24 de ore, faţă de vârful precedent de 17.000 de cazuri noi, înregistrate în urmă cu o săptămână.

-datele provin după testarea a 81.000 de oameni, cam acelaşi număr de teste, acum şapte zile, ceea ce arată cât de repede se transmite boala.

-574 de oameni au murit în ultima zi. Acum o săptămână, la vârful precedent, număram 442 de decese.

-din 574 de decese, acum, 528, deci majoritatea, s-au înregistrat în rândul celor nevaccinați

-la ATI sunt 1.805 bolnavi în stare gravă, din care 36 sunt minori.

Autorităţile explică ravagiile pe care la face noul coronavirus, în valul 4, prin rata mare de nevaccinare.

Doar 30% din români sunt vaccinaţi faţă de 70-80 la sută, cât ar fi nevoie ca să obţinem imunizarea de masă. OMS avertizează că şi dacă s-ar menţine apetenţa pentru vaccinare, la care asistăm în ultimele zile, şi tot ne-ar mai trebui doi ani şi jumătate să terminăm cu boala, în România.

Vorbeam de apetenţa pentru vaccinare, semn că oamenii realizează cât e de gravă situaţia şi, iată, vorbim de 32.000 de persoane care şi-au făcut prima doză, în ultimele 24 de ore şi 23.000 care şi-au făcut doza a treia.

Număram 5,7 milioane de romani vaccinaţi cu schema completă, câtă vreme vaccinarea rămâne cea mai sigură şi rapidă cale de a scăpa de epidemie. Medicii spun că vaccinul scade de 6 ori riscul de infectare şi de 11 ori riscul de a muri din cauza COVID19.

Imaginea neputinţei în fata bolii se vede cel mai bine în spitale. Tot mai mulţi oameni pierd lupta cu moartea şi am ajuns în punctul în care morgile nu mai fac faţă numărului mare de decedaţi. Aceste imagini surprinse la Spitalul Universitar din Bucureşti descriu perfect dezastrul lăsat în urmă de virusul care nu cruţă pe nimeni. Sacii negri cu trupurile celor decedaţi sunt înşirate pe holurile spitalului pentru că frigiderele mortuare sunt pline.

„Sâmbătă a existat un număr mai mare de morți, aproximativ 40 de decese, astfel că a fost nevoie să fie folosite toate spațiile Departamentului Prosectură", au transmis reprezentanţii unităţii medicale.

Situaţie cruntă şi la Galaţi, unde bolnavii de Covid mor în curtea spitalului, înainte de a putea fi internaţi.

Iniţial, acele containere au fost folosite pentru triaj. Acum, înăuntru sunt pacienţii care nu mai au loc în secţia Covid. Din informaţiile noastre, sunt acum 57 de pacienţi pe doar 35 de locuri. Opt dintre ei au încetat din viaţă noaptea trecută."

În disperare de cauză, tot în curtea Spitalului de Urgenţă Galaţi, au fost aduse o autospecială pentru victime multiple de la SMURD şi o ambulanţă mai veche, în care, de asemenea, sunt ţinuţi pacienţii, până când se eliberează un loc în secţii.

Pacient care aşteaptă în ambulanţă: „De ieri după-amiază, de la cinci. Nu am avut nevoie de oxigen. Decât atât că tusea asta, şi am avut două zile acasă care le-am tuşit. Sunt pozitiv, nimic de zis, şi am scuipat sânge două zile la rând.”

Reporter: Sunteţi vaccinat?

Pacient: „Nu”

Reporter: Dar de ce nu v-aţi vaccinat?

Pacient: „De frică"



Dr Mihai Polinschi, Serviciul de Ambulanţă Galaţi: „Suntem într-o situaţie foarte grea. Aş putea spune o situaţie de asediu sau de dezastru. Niciodată n-a fost aşa la niciun val de pandemie trecut. Avem în ultimele 24 de ore 18 morţi de Covid, toţi nevaccinaţi. Spitalele sunt arhipline. Nu mai există locuri la serviciul de urgenţă nici măcar pe scaune. Oxigenul este din ce în ce mai dificil de achiziţionat."

Pentru a preîntâmpina riscurile, din trei în trei ore, autospecialele pompierilor trec pe la toate cele 4 spitale din judeţul Galaţi care au, în această perioadă, consum mare de oxigen.

„Un strop de aer sau un miracol să ajung acasă să îmi cresc copiii" - sunt cuvintele rostite în fata medicilor de românii ajunşi pe un pat de spital în secţia de ATI sau în unităţile de primiri-urgențe din Ploieşti.

Amin Zahra, medic ATI SJU Ploieşti: „Chiar şi astăzi am internat un pacient de 34 de ani, fără boli asociate, unde la prima vedere replica lui a fost "dl doctor faceţi ceva că am copii de crescut". E dureros pentru că din păcate după aceasta pandemie vor rămâne foarte mulţi copii orfani.”

Bogdan Nica, manager SJU Ploieşti: „Am obosit să vedem atâta moarte în jurul nostru.”

În Ploieşti, dar şi în alte oraşe, pacienţii aşteaptă şi câte două zile ca să prindă un loc în spital. În acelaşi timp, telefoanele la 112 sună necontenit. Sunt oameni care aşteaptă acasă zile de-a rândul o ambulanţă ca să îi testeze sau să îi ducă la spital.