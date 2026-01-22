În cadrul unei ceremonii transmise în direct pe VOYO, au fost anunțați nominalizații pentru premiile Academiei Americane de Film 2026. Comicul american Conan O'Brien va reveni pentru a prezenta ceremonia de decernare a Premiilor Academiei din acest an, care va avea loc pe 15 martie.

Categoria ”cel mai bun actor” este plină de nume mari în acest an și a decurs - mai mult sau mai puțin -conform așteptărilor: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B Jordan (Sinners) și Wagner Moura (The Secret Agent) sunt cei nominalizați.

Printre cei care aveau șanse mari, dar au ratat nominalizarea, se numără Jesse Plemons pentru ”Bugonia” și Joel Edgerton pentru ”Train Dreams”. Însă ambele filme au fost nominalizate la categoria „Cel mai bun film”, ceea ce înseamnă că Academia a apreciat în general aceste filme.

Cel mai bun film: „Bugonia”; „F1”; „Frankenstein”; „Hamnet”; „Marty Supreme”; „One Battle After Another”; „The Secret Agent”; „Sentimental Value”; „Sinners”; „Train Dreams”.



Nominalizările pentru rolul principal masculin sunt:

Timothée Chalamet, ”Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, ”One Battle After Another”

Ethan Hawke, ”Blue Moon”

Michael B Jordan, ”Sinners”

Wagner Moura, ”The Secret Agent”

O mare dezamăgire a zilei - potrivit BBC - este Paul Mescal, care ratează premiul pentru ”cel mai bun actor în rol secundar”, deși era considerat un candidat puternic pentru rolul său din ”Hamnet”.

Este puțin probabil ca acest lucru să o afecteze pe colega sa, Jessie Buckley, care este aproape sigură că va câștiga premiul pentru ”cea mai bună actriță”.

Cea mai bună actriță:

Jessie Buckley, „Hamnet”;

Rose Byrne, „If I Had Legs I’d Kick You”;

Renate Reinsve, „Sentimental Value”;

Emma Stone, „Bugonia”;

Kate Hudson, „Song Sung Blue”.

Nominalizările pentru ”cel mai bun rol secundar masculin”:

Benicio del Toro - ”One Battle After Another”

Jacob Elordi - ”Frankenstein”

Delory Lindo - ”Sinners”

Sean Penn - ”One Battle After Another”

Stellan Skarsgård - ”Sentimental Value”

O surpriză este nominalizarea lui Delroy Lindo pentru ”Sinners”, mai notează BBC. El a fost cu siguranță un candidat puternic, dar mulți credeau că se va clasa pe locul șase sau șapte în această categorie. Includerea sa reflectă cât de mult este apreciat filmul ”Sinners” de către Academia de Film Americană. Lindo a ratat nominalizarea la premiul pentru cel mai bun actor acum câțiva ani pentru ”Da 5 Bloods”.

Nominalizări pentru regie:

Chloe Zhao, ”Hamnet”

Josh Safdie, ”Marty Supreme”

Paul Thomas Anderson, ”One Battle After Another”

Joachim Trier, ”Sentimental Value”

Ryan Coogler, ”Sinners”

Cântec original:

„Golden” din „Kpop Demon Hunters”; „

Train Dreams” din „Train Dreams”;

„Dear Me” din „Diane Warren: Relentless”;

„I Lied To You” din „Sinners”;

„Sweet Dreams Of Joy” din „Viva Verdi!”

Coloană sonoră originală:

„Bugonia”, Jerskin Fendrix;

„Frankenstein”, Alexandre Desplate;

„Hamnet”, Max Richter;

„One Battle After Another”, Jonny Greenwood;

„Sinners”, Ludwig Göransson.



Film de animație:

„Arco”;

„Elio”;

„KPop Demon Hunters”;

„Little Amélie or the Character of Rain”;

„Zootopia 2”.

Film internațional:

„Agentul secret”, Brazilia;

„A fost doar un accident”, Franța;

„Valoare sentimentală”, Norvegia;

„Sirât”, Spania;

„Vocea lui Hind Rajab”, Tunisia.



Documentar:

„The Perfect Neighbor”;

„The Alabama Solution”;

„Come See Me in the Good Light”;

„Cutting Through Rocks”;

„Mr. Nobody Against Putin”.

Scenariu original:

„Blue Moon”, Robert Kaplow;

„It Was Just an Accident”, Jafar Panahi, cu colaboratori la scenariu Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian;

„Marty Supreme”, Ronald Bronstein și Josh Safdie;

„Sentimental Value”, Eskil Vogt și Joachim Trier;

„Sinners”, Ryan Coogler.

Scenariu adaptat:

„Bugonia”; Will Tracy;

„Frankenstein”, Guillermo del Toro;

„Hamnet”, Chloé Zhao și Maggie O’Farrell;

„One Battle After Another”, Paul Thomas Anderson;

„Train Dreams”, Clint Bailey și Greg Kwedar.

Efecte vizuale: