Planul unui elev care a picat BAC-ul. "Gen am luat la toate 5, dar nu iese media 6"

Avem cele mai mai proaste rezultate la Bacalaureat din ultimii 5 ani! Numai 67 la sută dintre candidaţi au promovat examenul.

Concret, deşi în această generaţie erau iniţial 215 mii de copii, doar 80 de mii, au ajuns cu bine, la final. Rata de promovare este cu două procente şi jumătate mai mică, față de cea de anul trecut. La această oră, în centrele de examen, se joacă ultima şansă a celor picaţi, rezolvarea contestaţiilor.

Este ziua în care absolvenţii de liceu au cules ce-au semănat. Unii au avut surpriza unor note mult peste ce sperau să primească.

Elevă: ”Eu am venit să fac contestaţie că am crezut că nu-l iau, dar am luat 6”.

Pentru alţii, verdictul de pe listele cu rezultate n-a fost unul plăcut.

Citește și REZULTATE BAC 2019 EDU.RO. Vezi notele la Bacalaureat 2019 în fiecare județ

Elev: ”Trebuie să fac contestaţie. Am luat la toate 5, dar nu-mi iese media. La istorie 5, la logică 5. Gen am luat la toate, dar nu-mi iese media 6”.

Contestații, după examenul de Bacalaureat

Pentru depunerea contestaţiilor a fost stabilit un interval de 4 ore, faţă de evaluarea naţională, unde au fost 7 ore pentru a înregistra cererile. Lucrările sunt secretizate din nou şi predate unei a doua comisii. Dacă diferenţa dintre prima notă şi cea de a doua e mai mare de un punct şi jumătate, în plus sau în minus, tezele ajung pe mâinile unei a treia echipe de profesori cu experienţă. Nota acordată de a treia comisie va fi cea finală.

Din cei 215 mii de copii care au plecat împreună în clasa I, doar 80 de mii au luat acum bacul. Ceva mai mult de o treime! Restul au rămas corijenţi sau repetenţi, au abandonat scoala ori au ajuns sub linie, cu eticheta: respins.

Reporter: L-ai luat?

Elev: Din păcate, nu. Am picat tocmai la română unde am învăţat cel mai mult. Şi îs trist. Mă duc în Spania la cules căpşuni, n-am nicio treabă!

Istoricul examenului de Bacalaureat, în cifre

Un vârf al ratei de promovare, înainte ca în săli să apară camerele de supraveghere. O prăbuşire în 2011 şi apoi o redresare lentă... până anul trecut, când notele au început iar să scadă. Este totuşi primul an din ultimii 5 când capitala nu are niciun liceu fără elevi promovaţi. Conduce chiar topul naţional al reuşitelor.

Ioana Mihaela Neacșu, inspector școlar general: ”Este vorba de sectorul 4, cu un procent de aproape 81 la sută. Din câte am înţeles, se situează pe primul loc la nivel naţional”.

Straniu este că nu toţi cei promovaţi sunt orientaţi spre o viitoare carieră.

Reporter: Ce faci mai departe?

Elev: Chiar nu m-am gândit. Mă gândeam să mă duc pe turism.

Reporter: Dar când te gândeşti?

Elev: Pfff...

Elev: ”Eu mă duc înspre agronomie. Pentru că vreau să iau fonduri europene şi eu având foarte multe terenuri vreau să fac ceva pe ele. Ca mâncarea n-o să moară niciodată, cum se spune”.

Bacalaureatul poate fi susţinut gratuit numai de două ori. De la a treia încercare încolo, candidatul va plăti o taxă de aproape 300 de lei.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!