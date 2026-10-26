Măsura se aplică și bicicliștilor cu vârsta sub 16 ani atunci când circulă pe carosabil, relatează News.ro.

Actul normativ a fost adoptat, luni, cu 98 de voturi ”pentru” şi o abţinere.

"Într-un moment în care explozia mobilităţii urbane a fost însoţită de o creştere dramatică a numărului de accidente rutiere, adoptarea proiectului va conduce la reducerea vătămărilor în traficul urban", a transmis AUR, luni seară, într-un comunicat de presă.

Senatorul AUR George-Cezar Petre arată că introducerea echipamentului de protecţie reprezintă o măsură elementară de prevenţie, capabilă să evite pierderile de vieţi omeneşti: "Sunt necesare măsuri suplimentare de siguranţă pentru cei care se deplasează pe carosabil. Ca primă măsură, instituim obligativitatea purtării căştii de protecţie pentru biciclişti şi conducătorii de trotinete electrice. Este o măsură simplă, spunem noi, de bun-simţ, care poate face diferenţa între un accident şi o tragedie."

La rândul său, senatorul Nicolae Vlahu a explicat de ce vechea reglementare era incompletă.

În prezent, legea impunea casca doar pentru conducătorii sub 16 ani.

"Riscul unui traumatism cranian nu dispare însă la împlinirea vârstei de 16 ani. Experienţa şi atenţia sunt necesare, dar nu pot înlătura toate pericolele din trafic. Protecţia capului rămâne necesară şi pentru un tânăr de 18 ani, şi pentru un adult (...) Este o măsură proporţională, fiindcă priveşte un echipament individual de protecţie şi răspunde unui risc concret pentru viaţă. O vătămare gravă poate schimba definitiv viaţa unui om şi a familiei sale, iar reducerea acestui risc justifică pe deplin măsura pe care v-o propunem", a arătat senatorul AUR Nicolae Vlahu.

Tot mai multe accidente în care au fost implicate trotinete electrice au fost raportate în întreaga ţară, unele municipii luând decizia de a le interzice pe drumurile publice.