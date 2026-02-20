Bărbatul l-ar fi provocat în timpul unei filmări, iar cetățeanul străin, enervat l-a doborât cu un un pumn. Totul s-a întâmplat live sub privirile uimite a 6 mii de urmăritori.

Incidentul s-a petrecut în Piaţa Romana din Capitală. Protagoniştii sunt vloggerul american Adonis şi un tânăr de 20 de ani din Bucureşti.

Unii martori i-au sărit în ajutor victimei căzute la pământ, alţii au căutat să-l felicite pe vlogger.

Alertaţi printr-un apel la 112, la faţa locului şi au făcut apariţia şi poliţiştii care i-au condus pe amândoi la secţie. Acolo tânărul ar fi declarat că a fost invitat la filmare.

Reporter: „Adonis, bărbatul a spus că tu l-ai invitat acolo. Este adevărat?”

Adonis: „Nu e adevărat. Dacă cineva poate veni la tine, să te hărțuiască, să te jignească, să te scuipe în față și să te atace de mai multe ori, iar tu încerci să detensionezi situația când, de fapt, vrei să te aperi, te poți proteja cu adevărat? Nu l-am lovit tare. Nu sunt un tip violent.”

Poliţiştii l-au reţinut pe american 24 de ore pentru acuzaţii de lovire şi alte violențe şi tulburarea ordinii publice.

Corespondent ProTV: „Dus în fața judecătorilor Sectorului 1 vloggerul Adonis a încercat să-i convingă pe magistraţi că a acţionat în legitimă apărare. La finalul şedinţei aceștia au decis să-l trimită în arest la domiciliu.”

Adonis: „Le mulţumesc tuturor românilor care m-au susţinut, să fii în siguranţă e cel mai important lucru. Mulţumesc România!”