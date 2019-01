Războiul declarațiilor privind apa potabilă din București. Firea a cerut ajutorul SRI

"Recomandăm locuitorilor Capitalei ca apa din reţeaua publică să nu fie folosită pentru băut, prepararea hranei sau în igiena personală!"

Anunţul a fost făcut miercuri seară de oficialii din Sănătate după ce probe prelevate în sectoarele 5 şi 6 ale Bucureştiului au arătat depăşiri ale nivelului de clor. Apa Nova, furnizorul de apă potabilă, a dezminţit clar informaţia, iar de aici a pornit un război al declaraţiilor între cele două instituţii, menit să genereze confuzie.

Primăria Capitalei a cerut chiar sprijinul SRI şi al CSAT şi a demarat un control la Apa Nova.

După ce locuitorii din sectoarele 5 şi 6 s-au plâns ca apa de la robinet are un miros şi un gust ciudat, Direcţia de Sănătate Publică din Bucureşti a prelevat 5 probe din 5 locuri diferite. Miercuri seară, printr-un comunicat, Ministerul Sănătăţii a anunţat că toate probele au arătat depăşiri ale limitelor maxime admise de clor.

Aşa că Ministerul Sănătăţii a anunţat că specialiştii DSP le recomandă locuitorilor Capitalei "ca apa din rețeaua publică să nu fie folosită pentru băut, prepararea hranei sau în igiena personală. Aceștia recomandă utilizarea apei îmbuteliate, apă potabilă din surse autorizate sanitar sau fântâni publice la care este afișată înscrierea apa este bună de băut."

Chiar dacă joi situaţia s-a îmbunătăţit, recomandările au rămas.

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii: ''În urma unor sesizării unor cetăţeni care au avut reacţii alergice, care au avut crize de astm prin urmare insist: comunicarea s-a făcut pentru că noi supraveghem sănătatea public. Având în vedere gustul de metal, sesizările cu gustul de metal, recomandăm prudență, dar e la latitudinea fiecărui cetăţean.”

Testări se fac în continuare, iar acum sunt aşteptate rezultatele probelor la testele microbiologice.

Dr. biolog Mihaela Magdalena Mitache, şef laborator DSP: ''În situaţia în care sunt sesizări se recoltează probe şi se repetă recolta şi a doua zi, chiar și a 3-a, până când problemele nu mai apar.''

Întreaga procedura de testare a apei durează aproximativ o oră. În laborator peste probele prelvate se toarnă reactivi: cu cât lichidul se colorează mai tare, cu atât concentraţia de clor este mai mare.

Directorul general adjunct al ApaNova a negat însă că nivelul clorului din apa de la robinet este sau a fost peste limita maximă admisă, de 0,5 miligrame de clor pe litrul de apă. Specialiştii companiei ar fi făcut propriile analize care au demonstrat că totul a fost în parametri normali.

Ca să liniştească populaţia, a băut apa de la robinet în sediul primăriei Capitalei, care se află în sectorul 5.

De unde a plecat totul? Topirea zăpezii şi a gheţii a dus în râul Argeş gunoaie şi deşeuri care au provocat fluctuaţii ale nivelului de amoniu din apă. Din acest râu şi din Dâmboviţa este alimentată cu apă întreagă capitală a României. Imagini filmate joi confirmă faptul că malurile râului sunt pline de gunoaie.

Oriunde te uiţi, de jur împrejurul barajului de la Zăvoiul Orbului, din judeţul Dâmboviţa, pe unde trece Râul Argeş, vezi numai gunoaie. De altfel, localnicii povestesc că stratul de mâl depăşeşte 6 metri în baraj.

Totuşi poluarea nu a fost atât de mare încât să blocheze sistemul automat al staţiilor de tratare Apa Nova, precizează conducerea Apa Nova.

Mihai Savin, directorul general adjunct al Apa Nova: "Când am constatat că există variaţii, am început procedurile de tratare. Avem staţii de alertă poluare la 10 km în amonte. Am monitorizat continuu. Nu a fost niciodată un risc de a îmbolnăvi populaţia."

Gustul şi mirosul de clor au fost însă resimţite. De ce nu a anunţat Apa Nova primăria?

Mihai Savin, directorul general adjunct al Apa Nova: "Ar însemna să o pistonăm pe doamna primar în fiecare zi. Nu putem să o facem zilnic. Stăpânim bine tratarea apei potabile.”

În ceea ce priveşte atenţionarea făcută de Ministerul Sănătăţii ca oamenii să nu bea apă, oficialii ApaNova au declarat că „este o totală lipsă de responsabilitate să anunţi bazându-te pe câteva probe realizate în sectorul 6. Este inimaginabil."

Sorina Pintea spune însă că iresponsabil ar fi fost să nu facă această avertizare. În plus, a afirmat că Direcţia de Sănătate Publică nu a putut să o facă din cauza unui protocol semnat cu Apa Nova.

Sorina Pintea: ”Acest protocol, care din punctul nostru de vedere nu este corect, are o prevedere privind comunicarea cu mass media, care spune aşa: că DSP şi furnizorul, adică Apa Nova trebuie să se pună de acord. Respectând acest protocol, DSP a trimis această adresă furnizorului de apă, care însă nu a dorit să facă un comunicat.''

În aceste condiţii, primarul Capitalei a cerut ajutor de la SRI şi de la preşedintele României, şeful CSAT.

Gabriela Firea: ”Mă adresez instituţiilor superioare şi persoanelor competente şi cine a greşit sau a dezinformat populaţia să plătească. În cazul în care operatorul de apă a greşit, voi demara procedurile de reziliere a contractului."

Potrivit ministerului Sănătăţii, oamenii ar trebui să fie prudenţi în următoarele două 3 zile până când vor fi gata şi probele microbiologice.

