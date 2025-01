Comisia Europeană vrea pedepse mai severe pentru platformele online care nu blochează dezinformarea electorală

Anunțul a fost făcut marți în Parlamentul European, unde s-a discutat despre cât de eficientă este legea serviciilor digitale, în baza căreia Comisia a deschis zece anchete, care verifică activitatea unor rețele sociale și platforme de cumpărături online. În plus, oficialii analizează dacă TikTok a respectat regulile în alegerile prezidențiale de la noi din țară.

Henna Virkkunen, vicepreședinte al Comisiei Europene: „Democrațiile de astăzi se confruntă cu o provocare tot mai mare din cauza interferențelor. Am văzut acest fenomen în ultimii ani în așa-numitele "campanii de propagandă", o operațiune de influență rusească desfășurată pe Facebook și Instagram. De asemenea, am asistat luna trecută în România la un eveniment similar, unde Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale după ce documente declasificate au dezvăluit existența unei campanii coordonate de manipulare pe TikTok. Am deschis proceduri oficiale în acest caz împotriva TikTok”.

Legea care reglementează platformele online a stârnit dezbateri intense în Parlamentul European. Unii deputați cer sancțiuni drastice în cazuri precum cel al României, unde TikTok ar fi influențat alegerile, în timp ce alții avertizează că măsurile propuse ar putea restricționa libertatea de exprimare.

Mai mult, un deputat, Cipriot, de numai 24 de ani, ales independent după o campanie pe rețelele sociale. A solicitat ca Mark Zuckerberg, șeful Meta și Elon Musk, fondatorul platformei X, să fie invitați în Parlamentul European pentru explicații. Cei doi au criticat Uniunea Europeană, acuzând că reglementările sale impun cenzură în rețelele sociale.

Pe de altă parte, Comisia Europeană a anunțat că, în baza legii serviciilor digitale, desfășoară 10 anchete, trei împotriva TikTok, două care vizează Meta și Instagram și câte una pentru X. AliExpress și TEMU. De asemenea, începând cu aprilie 2025, sancțiunile pentru platformele care nu respectă regulile vor fi înăsprite, iar numărul angajaților din cadrul comisiei care se ocupă de aplicarea legii serviciilor digitale se va dubla, ajungând la 200.

