Forţele ruse bombardează Ohtirka, în nord-estul Ucrainei

"Nu există încălzire sau electricitate în Ohtirka, în regiunea Sumî, iar trupele ruse bombardează Sumî", a scris, pe Telegram, șeful administraţiei militare regionale, Dmitro Jivîtskî.

"În principiu, întreaga regiune Sumî este acum un teritoriu din iad, care este distrus de trupele ruse", a mai spus Dmitro Jivîtskî.

El a informat că bombardarea oraşului Sumî a început în jurul orei locale 18:00 (16:00 GMT).

Russian strike has targeted a thermal power plant and electrical substation in #Ohtirka, #Sumy Oblast, which according to Net Blocks has resulted in a telecommunications blackout for the region. Casualties unclear at this time. #AtlasNewsUpdateUkraine pic.twitter.com/GvqBR4eqbd