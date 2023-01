Ratele la credite s-ar putea stabiliza din toamnă. Oficialii BNR: „Avem un munte de incertitudini''

Abia din toamnă, am putea spera că ratele la credite nu vor mai crește. Abia atunci, spun economiștii, inflația s-ar putea stabiliza, și ar putea scădea spre 10%.

„Avem un munte de incertitudini'', confirmă și oficialii Băncii Naționale, așa că cine vrea să se împrumute, trebuie să cântărească de două ori.

În perioada următoare, nu vom vedea prețuri mai mici, spun economiștii, dar putem spera ca până la finele anului să nu mai avem creșteri explozive.

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal: „Prelungindu-se schema de plafonare, este probabil că la finele lui 2023 să avem o inflație sub 10%, adică sub două cifre. Dacă am atins un platou în privința inflației, asta e o schimbare extraordinar de importantă e și pentru starea de spirit a oamenilor inflația va persista.”

Potrivit Băncii Naționale, inflația anuală va ajunge la o cifră, adică va fi sub 10%, în trimestrul al treilea al acestui an, în perioada iulie-septembrie. În decembrie 2022, inflația era de 16,4%.

Abia după ce inflația se va mai potoli, putem spera la rate mai mici, cred bancherii.

Ionuț Dumitru, economist-șef al unei bănci: „Cu informațiile pe care le avem acum, care se pot schimba, inflația ar trebui să intre pe o traiectorie descendentă anul acesta, asta creează perspective că dobânzile cel puțin să nu mai crească și să vedem o stabilizare și ulterior o traiectorie de scădere a ratelor de dobândă, deci cel puțin cu informațiile pe care le avem acum am putea spune că ce a fost mai rău a trecut.”

În ultimul an, creșterea dobânzilor a dus la rate mai mari la credite cu peste 50%.

Laura Culiță: „Cu alte cuvinte, spun economiștii, dacă aveți rate legate la indicele ROBOR, care a scăzut de la 8,2% maxima din toamnă trecută - la sub 7,3% acum, ați putea să răsuflați ceva mai ușurați. Pare că maximele au fost deja atinse. La IRCC, situația e diferită, pentru că acest indice e în continuare în creștere. Cei care au împrumuturi legate de acest indice se pot aștepta deja ca din aprilie rata să fie mai mare, pentru că IRCC va ajunge la aproape 6%, de la 5,7% în prezent.”

Cu un război la granița și scumpiri-record, cine vrea credite trebuie să se gândească bine dacă va putea plăti ratele în viitor, spun oficialii Băncii Naționale.

Eugen Rădulescu, director în cazul Băncii Naționale: „Avem un munte de incertitudini numai în ultimii doi ani, am avut dobânzi mici, dar acești doi ani reprezintă un temei suficient de bun ca unii să se împrumute pe 30 de ani, cu anticiparea că nimic rău nu se va întâmpla, în acest interval de timp, or în 30 de ani vor fi și scăderi, și creșteri.”

Economiştii îi sfătuiesc pe cei nevoiţi să ia un credit să opteze pentru cele cu dobândă fixă, pe o perioadă de câțiva ani.

