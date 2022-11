Ratele pentru locuințe au crescut considerabil. Cum stă România față de alte țări din UE

Ratele pentru locuințe au urcat considerabil, iar împrumuturile la bănci sunt din ce în ce mai scumpe. Dar, cum stăm față de alte state, aflăm chiar acum, la iBani.

Alexandru Rădulescu, consultant financiar, explică la ce concluzii au ajuns în urma unui studiu în privinţa împrumuturilor pentru o locuinţă.

“Am luat în calcul dobânzile medii fixe în moneta locală a fiecărei ţări din UE şi am ajuns la nişte concluzii. Am făcut paralelă între costurile efectivele ale creditului raportat la prețul mediu al imobilului unui imobil de 3 camere de 60 de mp în ţările analizate şi am ajuns la nişte concluzii în privinţa sumelor pe care urmează să le rambursezi, dar şi a valorii dobânzii în comparaţie cu celelalte ţări. Am luat o dobândă fixă medie. În multe dintre ţările analizate în afară de dobânzile fixe se pare că a dispărut total apetitul pentru dobanziole variabile deocamdată şi atunci doar aici le am comparat. România sta detaşat în regiune ca şi grad de accesibilitate ba chiar şi a valorilor din punct de vedere a valorilor dobânzilor. Sunt raportare la EURIBOR, practic sunt credite în euro sau cazul Marii Britanii, la dobânda de referinţă a băncii Angliei, iar dacă ajungem să comparăm şi din punct de vedere produse în euro stăm la fel de bine ca ei. Noi avem posibilitatea la o fracţie din totalul pieţei bancare din România să accesăm şi credite în euro cu condiţii importante. Gradul nostru de îndatorare să nu depăşească 20% din valoarea venitului nostru, iar avansul nu are cum să fie mai mic de 25% pentru cei care nu au nicio locuinţă, iar pentru cei care au depăşeşte 35%”, a explicat consultantul.

