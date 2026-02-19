Statul pregătește noi măsuri pentru a sprijini integrarea unor categorii vulnerabile pe piața muncii. Sunt vizați tinerii care nu au ocupație, dar și șomerii trecuți de 45 de ani. Proiectul Ministerului Muncii propune mai multe prime și stimulente financiare. România are de câțiva ani cea mai mare rată din Uniune de tineri care nu lucrează, nu sunt la școală și nu urmează cursuri de formare profesională.

Dezbătut pentru prima dată în sedința de Guvern, proiectul vizează stimulente pentru tinerii NEET și anume cei cu vârste între 16 ani şi 30 de ani, care „au rămas în afara sistemului" – nu și-au finalizat studiile, ori au terminat școala, dar nu au un loc de muncă și nici nu urmează cursuri de formare profesională.

Corespondent PRO TV: „Autoritățile de la Ministerul Muncii au în plan să acorde o primă de stabilitate de 27.000 de lei pentru acești tineri, care se angajează pentru prima dată cu contract pe perioadă nedeterminată. Sprijinul financiar nu se impozitează și se acordă pentru o perioadă de doi ani: 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în al doilea an. Condiția este să își păstreze locul de muncă. În paralel, angajatorii continuă să primească un sprijin de 2.250 de lei pe lună pentru fiecare persoană angajată din categorii vulnerabile, măsură menită să încurajeze integrarea pe piața muncii”.

Acești tineri au un risc mai mare de șomaj pe termen lung pentru că nu au experiență și se integrează cu greu pe piața muncii.

Potrivit Institutului Național de Statistică, rata șomajului a atins un nivel alarmant de 27% în rândul celor cu vârste între 15-24 de ani, iar țara noastră se află pe primul loc la nivel europen la ponderea tinerilor care nu muncesc.

Pe de altă parte, meseriile tehnice sunt încă privite cu reticență de tineri, deși sunt tot mai căutate.

Sorin Faur, specialist resurse umane: „Un argument important este că aceste ocupații trebuie destimagtizate - ele sunt necesare, ne bucurăm că avem un intalator, un electrician, un fochist, de un laborant bun, îi căutăm și îi apreciem dar când e vorba să ocupăm aceste poziții , când vrem să avem aceste jpburi ne este rușine. Este o stigmă socială - să lucreze în aceste domenii. sunt domenii frumoase și sunt reziliențe în fața AI-ului”.

O altă problemă este dezechilibrul dintre zonele cu locuri de muncă și cele în care trăiesc tinerii vulnerabili.

În București, de exemplu, sunt peste 1,1 milioane de locuri de muncă. În schimb, mulți tineri NEET provin din mediul rural, unde oportunitățile sunt reduse.

Proiectul lansat de Ministerul Muncii are în plan să introducă măsuri de sprijin și pentru persoanele trecute de 45 de ani.

Ioana Dogioiu: „Se extind categoriile de beneficiari ai măsurilor active de ocupare pentru care angajatorii pot beneficia de subvenționarea locurilor de muncă, adică și șomeri între 45 și 50 de ani, mame cu cel puțin trei copii minori în întreținere și persoane care au executat o măsură privativă de libertate”.

Specialiștii avertizează că sunt necesare investiții serioase în formare profesională și mobilitate, iar stimulentele financiare sunt doar o soluție parțială.