E un avantaj de ambele părți – costuri mici pentru pacient, experiență pentru viitorul medic. E important să știți că intervențiile sunt supravegheate de profesori sau medici coordonatori.

Ioan are 63 de ani și vine de ceva vreme la studenții de la Stomatologie din Cluj-Napoca. A prins încredere, e mulțumit de servicii și, nu în ultimul rând, de faptul că nu dă o avere la dentist.

Ioan Jișa, pacient: „Mi s-a făcut ceva polizare pentru o lucrare de proteză. Păi, în principiu, la privat cred că, cel puțin, dublu ar fi fost. Am mai întrebat lume care a mai fost și, din experiența lor, au zis că e totul ok.”

Consultațiile, care au și scop didactic pentru studenți, sunt făcute în cadrul orelor de facultate – mereu sub supravegherea unui medic. Prețurile ajung să fie și cu 70% mai mici.

Călin Avramescu, student: „Avem practică la diferite materii pe parcursul anului. Facem carii dentare, detartraje, igienizări.”

Dr. Marius Manole, prodecan, conferențiar universitar: „Important este faptul de reținut că întotdeauna sunt coordonați de către un cadru didactic, care are un grad profesional cel puțin de medic specialist.”

Mădălina Moldovan, vicepreședinte al Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj: „Pentru că formarea unui student nu ar trebui să se oprească doar la o formare teoretică, este obligatoriu să fie dublată și de o pregătire clinică.”

Vestea s-a răspândit repede, pentru că studenții încearcă să se promoveze, inclusiv în mediul online. Iar pacienții au răspuns pozitiv. Tocmai de aceea, acum trebuie să-și facă programare din timp.

Florina Toma, studentă: „Am primit mulți pacienți. Au orar fix și încercăm să vorbim cu colegii din alte grupe, din alte secții, dacă vor să aibă un pacient, ca să încercăm să îi tratăm pe toți.”

Cum tinerii sunt la început de drum, nimic nu se face în grabă. Astfel, timpul petrecut pe scaunul de la dentist poate fi ceva mai lung.