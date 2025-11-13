Răspunsul societății civile pentru Nicușor Dan: Președintele greșește, ONG-urile au expertiză să propună politici publice

Code for Romania reacționează după ce președintele Nicușor Dan a declarat că „niciun ONG din țara asta nu are resurse să plătească cinci analiști care să stea un an de zile și să facă analiza asta”, pentru dezvoltarea de politici publice.

Code for Romania argumentează că afirmația Președintelui este falsă și explică cum ONG-urile din România au experiență, expertiză și resurse pentru a propune politici publice și arată că au făcut-o constant în ultimii ani în domenii precum anticorupție, transparență, sprijin pentru vulnerabili sau digitalizare. Exemplele includ proiecte care au dus la reforme preluate de stat, cum este modelul SMURD.

„Este o teză total falsă lipsa de capacitate și de resurse a ONG-urilor. Zeci de organizații ale societății civile din România au nu doar capacitatea și know-how-ul, ci și reziliența de a se lupta pentru aceste politici publice cu fiecare nou guvern și cu fiecare nou Președinte. Organizații ai căror angajați petrec mii de ore în teren, care au deschis ușile oamenilor acolo unde nicio instituție nu a mai deschis-o de decenii, care anual nu doar implementează programe unde statul eșuează repetat, ci le și documentează, analizează și apoi promovează politici noi și propuneri legislative de schimbare concretă”, transmite Code for Romania.

Ajutorul ONG-urilor, ignorat de autorități

Societatea civilă poate și vrea să colaboreze cu autoritățile pentru binele public, dar este ignorată, iar colaborarea reală între stat și ONG-uri este aproape inexistentă. Autorii speră ca Președintele și Guvernul să respecte societatea civilă și să accepte un parteneriat autentic.

„De zece ani, punem România pe harta tehnologiei civice la nivel global, o organizație românească neguvernamentală care a scalat la nivel internațional și care lucrează acum în peste 20 de alte state și cu guverne din toată lumea; o organizație a cărei expertiză este căutată de către guverne din toată lumea, dar nu și de cel din România. Am pus în mod repetat, pe masa ultimilor cinci premieri, proiecte detaliate de politici publice și soluții pentru digitalizarea României împreună cu oferta noastră gratuită și imparțială de sprijin.Aceleași propuneri le-am transmis și actualului Președinte și actualului Guvern, dorind să punem la dispoziția lor, în interesul României, tot acest know-how și un plan coerent de digitalizare. Fără succes”, mai adaugă ONG-ul.

„Relația naturală dintre autorități și societatea civilă este una de colaborare în interesul public. Organizațiile societății civile se află în serviciul public, au capacitatea, know-how-ul și dorința de a lucra alături de cei aflați la guvernare pentru modernizarea României. Sperăm ca Președintele și Guvernul să ofere, în sfârșit, respectul binemeritat societății civile și să pună bazele, pentru prima dată în 35 de ani, a unui parteneriat real”, concluzionează asociația.

Reacția asociației Code for Romania vine după ce președintele a fost întrebat dacă invitația lui către mediul privat de a veni cu propuneri legislative reprezintă o „capitulare” din partea guvernanților.

„Ceea ce spun eu, de ani de zile, este că noi, în țara asta, nu avem proiecte. Avem idei? Avem. Dar ca aceste idei să fie transpuse în măsuri concrete, proiecte de legi, aici stăm foarte, foarte prost. (...)am mai spus că eu sper că vom fi capabili, într-un interval de unu, doi, trei ani, în interiorul administrației statului, să avem această capacitate administrativă de a transforma idei în lucruri concrete. Ce am spus? Am spus că, în momentul acesta, eu nu o văd. Ea pe multe domenii nu există și eu îmi doresc ca, nu doar mediul de afaceri, doresc ca ONG-uri, asociații profesionale, orice actor din statul ăsta să vină cu proiecte de lege gata făcute sau cu proiecte de hotărâri de Guvern gata făcute. Numai că multe din lucrurile astea necesită resurse pe care mulți nu le au. (...) Ca să faci o astfel de analiză, niciun ONG din țara asta nu are resurse să plătească cinci analiști care să stea un an de zile și să facă analiza asta. Mediul de afaceri are și e în avantajul lor să o facă, să dea acele date, pe care, în momentul de față, nimeni în România nu le are”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













