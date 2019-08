Răspunsul șocant pe care l-ar fi primit de la poliție o tânără violată. ”Sunteți sigură?”

În plin scandal la Caracal şi, mai nou, cu acest episod uluitor din Galaţi, tot mai multe victime ale nepăsării poliţiştilor vor să spună prin ce au trecut.

O femeie de 34 de ani, din Bucureşti, povesteşte că a fost primită cu ostilitate la secţia unde voia să reclame că a fost victima unui viol.

"Sunteţi sigură că vreţi să depuneţi plângere? Îi puteţi distruge viaţa bărbatului" - ar fi fost doar una dintre întrebările pe care femeia, în stare de şoc şi cu răni grave, le-ar fi primit de unde se aştepta mai puţin. Şi întrebarea rămâne: ce caută în servicii publice oameni cărora nu le pasă de semenii lor?

Femeia în vârstă de 34 de ani din Bucureşti spune că a fost violată duminică noaptea, de un bărbat pe care îl cunoştea de puţin timp.

Victimă: "Am luat repede un taxi şi am mers la poliţie. Am simţit că nu sunt luată în serios. Am fost întrebată în repetate rânduri dacă sunt sigură că vreau să depun plângere, dacă nu cumva vreau să mă răzbun, că nu mă gândesc că îi pot distruge viaţa acestui bărbat."

Cu toate acestea, victima a depus plângere. De la secţie, a fost dusă cu o ambulanță la Spitalul Universitar, iar de acolo la Institutul de Medicină Legală.

Victimă: "Nu mi se pare normal să fiu tratată aşa de oamenii care sunt plătiţi să mă apere. Îşi dădeau ochii peste cap, aveau aşa o atutudine..."

Nu este singura care vorbeşte despre asta. În ultima săptămână, mesajele celor dezamăgiţi de poliţie au fost citite şi făcute publice de diverşi bloggeri sau de ONG-uri.

Adriana Radu, fondator "Sex vs Barza", citește un caz primit: "Am trecut printr-un viol, în câmp. Am scăpat fugind. Am dat de o maşină a poliţiei. Poliţistul de la volan mi-a zis să merg la secţie, că nu e treaba lui. Era trecut de 12 noaptea, eram pe şoseaua dintre Constanţa şi litoral, prin câmp şi aveam urme vizibile de agresiune."

Carmen Nemeș, avocat la Asociaţia Anais: "Noi avem un caz, al unei victime a violenţei în familie, care avea 11 ordine de protecţie şi abia acum, după aceste cazuri de la Caracal, cei implicaţi au fost chemaţi la audieri."

După cazul Alexandrei şi cel al Luizei, 24 de asociaţii au făcut front comun şi au trimis premierului şi preşedintelui o scrisoare. Printre altele, cer mărirea pedepselor pentru viol şi agresiuni sexuale.

Conform datelor Poliţiei Române, anul trecut, au fost soluţionate 862 de cazuri de viol. Nu ştim însă câte astfel de cazuri au fost reclamate în total, pentru că poliţia nu ne-a pus la dispoziţie aceste date.

Am cerut părerea reprezentanţilor Poliţiei Române şi referitor la mărturiile celor care se plâng de atitudinea nepotrivită a oamenilor legii, dar nu am primit niciun răspuns până acum.

Cât despre femeia agresată în Bucureşti, reprezentanţii Poliţiei Capitalei neagă acuzaţiile făcute de victima şi spun că plângerea s-a înregistrat în scurt timp.