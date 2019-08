A venit pe lume după ce mama sa a fost violată. Acum, vrea să-și aducă tatăl în instanță

O tânără rezultată în urma unui viol vrea să-și aducă tatăl în fața justiției, într-unul dintre cele mai rare cazuri de acest fel din istoria Marii Britanii.

Femeia, prezentată de BBC sub numele Vichy, este din Birmingham și a fost adoptată când avea șapte luni. La vârsta de 18 ani, ea a pornit în căutarea mamei naturale și a aflat de la asistenții sociali și din documentele oficiale că a fost rezultatul unui viol.

Vichy susține că mama sa era minoră atunci când un prieten de familie a violat-o, iar însăși existența ei demonstrează că violul a avut loc. Ea vrea să fie supusă unui test ADN, care să demonstreze că respectivul bărbat îi este tată. În schimb, poliția din Midlands susține că, potrivit legii, Vichy nu este o victimă.

„Mama mea avea 13, era elevă, iar tatăl meu era un prieten de familie, în vârstă de 30 și ceva de ani. Documentele spun că ea a mers să lucreze ca dădacă în locuința lui, iar el a violat-o. În șapte locuri diferite scrie că a fost vorba de un viol. Scrie numele și adresa, că serviciile sociale, poliția și personalul medical știau, dar nimeni n-a făcut nimic. Asta m-a enervat foarte tare. Mi-a părut rău pentru mama mea și pentru mine”, a povestit Vichy, citată de BBC.

Ea vrea acum să-și aducă tatăl în fața judecătorilor: „M-am gândit că am dovada ADN, căci eu sunt dovada ADN. Sunt scena faptei în mișcare. În plus, totul apare în documente. Cu siguranță oamenii mă vor lua în serios. Vreau ca el să răspundă pentru ce a făcut, vreau dreptate pentru mama mea și vreau dreptate pentru mine. Ce a făcut el are un impact teribil asupra vieții mele”.

Între timp, Vichy și-a cunoscut mama. Aceasta o susține în demersul său, dar nu vrea să depună plângere. Nici la acea vreme nu a depus plângere, pentru că a văzut că poliția o ignoră.

Vichy consideră că autoritățile trebuie să ia în calcul plângerea ei deoarece au mai fost cazuri în care infracțiuni au fost investigate, în lipsa unei plângeri, pentru că existau dovezi și pentru că era în interesul comunității ca vinovatul să fie pedepsit.

Ea s-a lovit, însă, de refuzul poliției, al serviciilor sociale și al parlamentarilor. Vichy a povestit că situația ei nu va ajunge în instanță deoarece ea nu este o considerată o victimă.

„Din cauza acelei infracțiuni, eu exist. Întreaga mea viață e determinată de asta, dar nimeni nu mă vede ca pe o victimă. Sunt dovada vie că a un viol s-a produs, dar nimenui nu-i pasă. Cum e asta în regulă?”, s-a plâns tânăra.

Vichy a dat și de tatăl ei și a reușit să înregistreze discuția dintre ei. Ea spune că bărbatul nici nu a confirmat, nici nu a infirmat că s-a culcat cu mama ei.

Dar Vichy nu se lasă: „Ăsta ar putea fi unul din puține cazuri în care există dovadă dincolo de orice dubiu că un viol a existat. Vreau ca poliția să ceară un test ADN, vreau ca poliția și serviciile sociale să ceară scuze și să învețe din greșelile lor. Și vreau ca definiția victimei să fie modificată”.

